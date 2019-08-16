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Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahalleye yeni bir trafonun kurulması kemençeyle kutlandı.

16.08.2019 12:36 Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahalleye yeni bir trafonun kurulması kemençeyle kutlandı.
Nusaybin ilçesinin Suriye sınırında bulunan Çatalözü Mahallesi'nde artan nüfusla nedeniyle mevcut trafolar yetersiz kaldı. Mahalle sakinleri, Dicle Elektrik'e başvurarak ek trafo talebinde bulundular. Ekiplerce mahallede yapılan incelemenin ardından mahalleye ek bir trafonun kurulmasına karar verildi.
Dicle Elektrik ekiplerince trafonun kurulum sırasında bir araya gelen mahalle sakinleri, sevinçlerini kemençe eşliğinde halay çekip, şarkılar söyleyerek kutladı.


Dicle Elektrik Dağıtım, Nusaybin, Dicle, Güncel

Kaynak: DHA

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