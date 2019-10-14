Haberler » Güncel » Mahalleyi canından bezdiren domuzları avladılar

Mahalleyi canından bezdiren domuzları avladılar

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesine dadanan domuz sürüsü bir grup avcı tarafından avlanınca mahalleli rahat bir nefes aldı.

14.10.2019 11:40Mahalleyi canından bezdiren domuzları avladılar
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesine dadanan domuz sürüsü bir grup avcı tarafından avlanınca mahalleli rahat bir nefes aldı.

Gündüz bile ekinlere, sebzelere zarar veren domuzlar yöre halkının korkulu rüyası olurken, Akçakale mahallesi sakinlerinden Avcı Erol Durdu, Sürmeneli avcı arkadaşlarından yardım istedi. Avcı Rasim Özyiğit ve 5 arkadaşı av köpeklerini de yanına alarak Akçakale mahallesine gitti. 8 saatlik av sonrasında mahalleye zarar veren 5 domuz öldürülürken, mahalleli derin bir nefes aldı.

Avcı Rasim Özyiğit yaptığı açıklamada "Bölgemizde çok yabani hayvan var. Hele domuz sayısı çok arttı. Bu tür davetler çok alıyoruz. Hafta sonu hiç boşumuz yok" dedi. - TRABZON

Akçakale, Akçaabat, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:54 Muş'ta şeker pancarından beklenen gelir 140 milyon lira
11:54 Bangladeş'teki dang humması salgını
11:49 Görme engelli Hamza'nın on parmağında on marifet
11:49 Büyükakın'dan UKOM'da inceleme
11:48 Kızılay kök hücre bağışı için okullarda
11:48 Kaçak avcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
11:52 "Avrupa operasyonu sonlandıracak durumda değil"
14.10.2019 11:56:18