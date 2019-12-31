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Mahalleyi kızak pistine çeviren çocukların kayak keyfi - KARS

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nden görüntü Genel görüntüler Sokak da kızakla kayan çocuklardan görüntü Kayan çocuklar ile röportaj KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışına sevinen çocuklar karın keyfini yaşadı.

31.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:07
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nden görüntü
Genel görüntüler
Sokak da kızakla kayan çocuklardan görüntü
Kayan çocuklar ile röportaj KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışına sevinen çocuklar karın keyfini yaşadı.
Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı 'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak severler, kayak kızak kayarak karın keyfini yaşarken, ilçe merkezinde de çocuklar, yolları kızak pistine çevirdi.
Tepe Mahallesinde bir araya gelen çocuklar, caddenin bir bölümünü kızak pisti gibi kullanarak karın keyfini doyasıya yaşadı.
Çocuklardan Bayram Alkan, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Çok güzel kar yağdı, karı çok seviyoruz. Mahallede arkadaşlarla bir araya gelerek caddede kızak kayıyoruz." dedi.
Mahalleyi kızak pistine çeviren çocukların kayak keyfi - KARS

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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