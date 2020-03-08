Mahalleyi tavus kuşları sardı
Manisa'daki büyük bir sitede ikamet eden hayvansever vatandaş tarafından yetiştirilen ve sayıları 13'e ulaşan tavus kuşları adeta siteyi sardı.
08.03.2020 12:25
Manisa 'daki büyük bir sitede ikamet eden hayvansever vatandaş tarafından yetiştirilen ve sayıları 13'e ulaşan tavus kuşları adeta siteyi sardı. Her sabah mahalle büyüklüğündeki siteye dağılıp akşam hava kararmadan sitenin bahçesindeki çınar ağacının üzerinde tüneyen tavus kuşları rengarenk görüntüleriyle görenleri kendilerine hayran bırakıyor. Muazzam renkteki tüyleri ve kuyruklarıyla evlerin bahçe ve balkonlarında gezen tavus kuşları kimi zaman da çatılarda gezerken renkli görüntüler oluşturuyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesindeki Barış Alanı Öncü Sitesi içerisinde kafe işleten Okan Evren , 15 sene önce iş yerine renk olsun diye bir erkek tavus kuşu aldı. Evren, tek başına yaşayamayan kuşun bir kaç kez kaçması üzerine 2 yıl sonra çareyi bir de dişi tavus kuşu almakta buldu. Üreyerek çoğalmaya başlayan tavus kuşlarının sayısı 15 yılda 13'e ulaştı. Onlarca tavus kuşu mahalle sakinlerinin de vazgeçilmezi haline geldi. Bazı mahalle sakinleri evlerinin balkonlarına konup odalarına kadar giren devasa kuşlara alıştıklarını ifade ederken, bazıları ise evlerini uygun fiyatla satışa çıkardı.
Hemen hemen her evin çatısında, ya da balkonunda görülmeye başlanan kuşlar için sitenin bir çok yerinde su ve ekmek kapları bulunuyor. Balkon ya da çatılardan birbirlerine seslenen tavus kuşları metrelerce ileriden bulundukları yerleri birbirlerine haber veriyor. Kuşların her sabah 7'de kafenin bahçesindeki yaşlı çınar ağacının üzerinden uçarak mahalleye dağıldığını, akşam hava kararmadan öncede aynı ağaç üzerinde toplanıp bir araya geldiğini anlatan Okan Evren, "Bunların hepsi uçabiliyor. Sabahları uçup akşam olunca bu çınar ağacında uyuyorlar. Buğday, mısır her şeyi yiyorlar. Gelen misafirler bazen ekmek getiriyor" diye konuştu.
(Süleyman Aydın/İHA)
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesindeki Barış Alanı Öncü Sitesi içerisinde kafe işleten Okan Evren , 15 sene önce iş yerine renk olsun diye bir erkek tavus kuşu aldı. Evren, tek başına yaşayamayan kuşun bir kaç kez kaçması üzerine 2 yıl sonra çareyi bir de dişi tavus kuşu almakta buldu. Üreyerek çoğalmaya başlayan tavus kuşlarının sayısı 15 yılda 13'e ulaştı. Onlarca tavus kuşu mahalle sakinlerinin de vazgeçilmezi haline geldi. Bazı mahalle sakinleri evlerinin balkonlarına konup odalarına kadar giren devasa kuşlara alıştıklarını ifade ederken, bazıları ise evlerini uygun fiyatla satışa çıkardı.
Hemen hemen her evin çatısında, ya da balkonunda görülmeye başlanan kuşlar için sitenin bir çok yerinde su ve ekmek kapları bulunuyor. Balkon ya da çatılardan birbirlerine seslenen tavus kuşları metrelerce ileriden bulundukları yerleri birbirlerine haber veriyor. Kuşların her sabah 7'de kafenin bahçesindeki yaşlı çınar ağacının üzerinden uçarak mahalleye dağıldığını, akşam hava kararmadan öncede aynı ağaç üzerinde toplanıp bir araya geldiğini anlatan Okan Evren, "Bunların hepsi uçabiliyor. Sabahları uçup akşam olunca bu çınar ağacında uyuyorlar. Buğday, mısır her şeyi yiyorlar. Gelen misafirler bazen ekmek getiriyor" diye konuştu.
(Süleyman Aydın/İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Mahalleyi tavus kuşları sardı
Manşet
Haberler
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti