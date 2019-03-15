Mahalli Sanatçı Muhtarlık İçin Sahneden Meydanlara İndi

Kaynak: AA

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da yaşayan mahalli sanatçı Ali Gündüz, muhtar adayı olduğu mahallesinde, seçmenlerinden türkü söyleyerek oy istiyor.Kente özgü şarkı ve türküleri seslendiren Ali Gündüz (45), yıllardır yaşadığı Malazgirt Mahallesi'nin yönetimine talip oldu. Seçimlere sayılı günler kala tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Gündüz, sokak sokak dolaşıp, şarkı ve türkülerini seçmenleri için seslendirerek 31 Mart için oy talep ediyor.Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır müzikle uğraştığını, sesinin beğenilmesi nedeniyle Adıyaman ve ilçelerinde sahneye çıktığını söyledi.Yerel seçimlerde, doğup büyüdüğü Malazgirt Mahallesi'nde muhtar adayı olduğunu ifade eden Gündüz, şöyle konuştu:"Mahalleme hizmet etmek istiyorum. Mahalle halkından destek bekliyorum. Akşamları sahnede şarkılarımı seslendiriyorum. Gündüzleri mahallemdeki esnafı tek tek gezip onların desteğini istiyorum. Mahallede bir düğün olduğunda şarkı söylemem için beni çağırıyorlar. Çeşitli bölgesel kanallarda çok sayıda program yaptım. Bundan sonra kendi mahalleme hizmet etmek istiyorum. Mahallemde beni tanımayan yoktur. Bu da beni mutlu ediyor. Esnafı gezdiğimde onlardan türkü söyleyerek oy istiyorum. Onların da hoşuna gidiyor. Sonuçta ben sanatçıyım. Özellikle 'Siz Gidin Biz Geliyoruz' adlı türküyü söylüyorum. Sanatçılıktan biraz yoruldum, artık geri kalan ömrümde mahalleme hizmet etmek istiyorum."Gündüz, mahallesinde eksiklikler ve bazı sıkıntılar olduğunu dile getirerek, mahallelinin destek vermesi halinde muhtar olup sıkıntıları gidermek istediğini kaydetti.Eşine seçim çalışmalarında destek veren Makbule Gündüz ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Eşimin muhtar olmasını çok istiyorum. Mahalle halkı da eşimi çok seviyor. Sanatçı olduğu için şarkı söyleyerek vatandaşlardan oy istiyor. Vatandaşlardan da ilgi görüyor." dedi.