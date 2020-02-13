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Mahalli Sulak Alan ve İl Av Komisyonu toplantıları yapıldı

Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay'ın başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü DKMP Aydın Şube Müdürlüğü hizmet binasında Mahalli Sulak Alan ve İl Av Komisyonu toplantıları gerçekleştirildi.

13.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:58Mahalli Sulak Alan ve İl Av Komisyonu toplantıları yapıldı
Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay'ın başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü DKMP Aydın Şube Müdürlüğü hizmet binasında Mahalli Sulak Alan ve İl Av Komisyonu toplantıları gerçekleştirildi.

Sabah oturumunda yapılan İl Av Komisyonu toplantısına, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İl Gençlik Hizmetleri ve Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, ADÜ Veterinerlik Fakültesi, Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı, Avcı Dernekleri ve EKODOSD temsilcileri katıldı.

Öğleden sonra yapılan toplantıya Mahalli Sulak Alan Komisyonu üyeleri ve WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) temsilcisi katılırken, her iki toplantıda alınan kararlar Merkez Av Komisyonu ve Ulusal Sulak Alan Komisyonu'na gönderildi. - AYDIN

Ömer Faruk Günay, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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