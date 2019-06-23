Mahathir'den Arakanlı mülteciler için uluslararası denetim çağrısı

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Myanmar'da etnik ayrımcılık ve şiddet nedeniyle ülkelerinden göçen Arakanlı mültecilerin vatanlarına geri dönüş sürecinde uluslararası denetimin işlemesi gerektiğini söyledi.

34. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında üye ülke liderlerinin toplantısının ardından basına konuşan Mahathir, toplantıda Arakan sorununa dair gündeme getirdiği meseleleri aktardı.

Arakanlı mültecilerin yurtlarına geri dönüş raporunu eleştirdiğini belirten Mahathir, "Söz konusu rapor, mültecilerin tepkilerini dikkate almıyor. Mültecilerin bu konuda ne düşündüğüne kulak verilmeli, çünkü Arakan eyaletine geri dönmeye korkuyorlar." dedi.

Mahathir, uluslararası camiaya, "Mülteciler Myanmar'a döndükleri vakit uluslararası camia bu süreci denetleyebilir ve daha sonra cezalandırılmayacaklarını temin edebilir." ifadeleriyle çağrıda bulundu.

Liderler toplantısı sırasında Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi ile birebir konuşup konuşmadığı sorusuna ise Mahathir, "Kendisi sadece alfabetik sıralamadan ötürü yanımda oturuyordu ve yemekte yanımdaydı." şeklinde cevap verdi.

Malezya Başbakanı ayrıca, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun konuşmasında Arakan sorununa verdiği öneme dikkati çekerek, "Kendisi sadece Rohingya meselesine dair konuştu." dedi.

Mahathir Muhammed, geçen yıl TRT World'e verdiği röportajda, Suu Çi'yi artık desteklemediklerini belirtmiş ve Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete göz yummasından ötürü eleştirmişti.

Kaynak: AA