Mahathir, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile bir araya geldi.

Malezya devlet ajansı Bernama'nın haberine göre, Başbakan Mahathir, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşen 35. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Yeni Zelandalı mevkidaşı Ardern bir araya geldi.

Görüşmede iki lider, iklim değişikliği, karşılıklı ticaret ve 2020'de Malezya'da gerçekleşecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ni ele aldı.

Mahathir, Ardern'e Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkesindeki durumu kontrol altına almak için gösterdiği gayretleri takdir ettiğini bildirdi.

ASEAN'ın diyalog ortaklarından Yeni Zelanda'yı temsilen zirveye katılan Jacinda Ardern, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA