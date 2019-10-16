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Mahathir, Yeni Zelanda saldırısında yaralanan Malezyalılarla görüştü

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaralanan Malezyalılarla bir araya geldi.

16.10.2019 18:02Mahathir, Yeni Zelanda saldırısında yaralanan Malezyalılarla görüştü
KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaralanan Malezyalılarla bir araya geldi.
Mahathir, 15 Mart'ta yapılan terör saldırısında yaralanan Malezya vatandaşlarını aileleriyle birlikte idari başkent Putrajaya'daki Başbakanlıkta ağırlayarak, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Mahathir Muhammed, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmede saldırı kurbanları, yaşananlar karşısında kin tutmadıklarını ve Yeni Zelanda hükümetinin kendilerine gösterdiği destek nedeniyle minnettarlık duygularını paylaştı." dedi.
Terör saldırısının, Yeni Zelanda'da amacına ulaşamadığını vurgulayan Mahathir, "Yaralılarımız esasında, ülke halkının İslam'ı anlama ve öğrenme konusundaki alakalarını gördü." ifadesini kullandı.
Christchurch'deki terör saldırısında, 3 Malezya vatandaşı yaralanmış, 17 yaşındaki Malezyalı Muhammed Haziq hayatını kaybetmişti.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında, 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

Muhammed Yeni, Yeni Zelanda, Malezya, Güncel

Kaynak: AA

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