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Maher Holding Sigorta Grubu özsermayesini yüzde 160 artırdı

Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta şirketlerinin 2019 yılında özsermaye artışı bakımından önemli bir büyüme sağladığını belirterek, "2018 yılı finansal sonuçlarına göre Quick Sigorta'nın toplam özsermayesi 81.

16.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:01
Maher Holding Sigorta Grubu özsermayesini yüzde 160 artırdı
Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta şirketlerinin 2019 yılında özsermaye artışı bakımından önemli bir büyüme sağladığını belirterek, "2018 yılı finansal sonuçlarına göre Quick Sigorta'nın toplam özsermayesi 81.8 milyon TL, Corpus Sigorta'nın 12.9 milyon TL ve grubun toplamı ise 94.7 milyon TL idi. Şirketler özelinde incelendiğinde Quick yüzde 157 oranında öz sermaye büyümesi gerçekleştirirken, Corpus yüzde 181 oranında özsermayesini büyüttü. Grubun toplam özsermaye büyümesi ise yüzde 160 olarak oluştu ve toplam rakam 246.2 milyon TL seviyesine ulaştı" dedi.

Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, 2019 yılında her iki sigorta şirketinin de yapılanma ve büyüme anlamında önemli bir başarıya imza attığını belirtti. Uluçeçen, Quick Sigorta'nın bazı sigorta dallarında ve türlerinde liderliğe ulaştığını, Corpus Sigorta'nın ise yeniden yapılanma sürecini son derece hızlı bir şekilde tamamlayarak büyümeye başladığını belirterek, "Maher Yatırım Holding Sigortacılık Grubunun toplam özsermaye tutarı 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 246.2 milyon TL seviyesine ulaştı. Grubun ilk sigorta sektörü yatırımı olan Quick Sigorta'nın toplam özsermayesi 209.9 milyon TL ve grubun ikinci yatırımı olan Corpus Sigorta'nın özsermaye tutarı ise 36.2 milyon TL olarak gerçekleşti" dedi.

Uluçeçen, özsemaye büyümesinin şirketlerin sağlıklı bir büyüme ve yapılanma gerçekleştirdiğinin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, "2018 yılı finansal sonuçlarına göre Quick Sigorta'nın toplam özsermayesi 81.8 milyon TL, Corpus Sigorta'nın 12.9 milyon TL ve grubun toplamı ise 94.7 milyon TL idi. Şirketler özelinde incelendiğinde Quick yüzde 157 oranında özsermaye büyümesi gerçekleştirirken, Corpus yüzde 181 oranında özsermayesini büyüttü. Grubun toplam özsermaye büyümesi ise yüzde 160 olarak oluştu ve toplam rakam 246.2 milyon TL seviyesine ulaştı" dedi.

Grubun yüzde 160 gibi yüksek bir özsermaye büyümesi gerçekleştirdiğini belirten Levent Uluçeçen, "Tüm zorlu şartlara rağmen 2020 yılında da özkaynağımızı 2019 yılına göre çok daha yüksek oranda büyütme yönünde çalışmalarımız sürecek. Söz konusu başarının sağlanmasında katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Maher Yatırım Holding'in 2020 hedefi ise sigorta grubunun özsermayesini toplamda 246.2 TL seviyesinden 750 milyon TL seviyesine ulaştırmaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sigorta, CEO, Ekonomi
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