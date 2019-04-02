Mahir Ceylan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA KAHRAMANKAZAN belediye başkan adayı olan Mahir Ceylan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA KAHRAMANKAZAN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mahir Ceylan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA KAHRAMANKAZAN adayı Mahir Ceylan kimdir? BTP ANKARA KAHRAMANKAZAN adayı Mahir Ceylan yüzde kaç oy aldı?

Mahir Ceylan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA KAHRAMANKAZAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Mahir Ceylan KAHRAMANKAZAN ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. KAHRAMANKAZAN ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Mahir Ceylan adlı BTP adayı toplamda 42 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA KAHRAMANKAZAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.