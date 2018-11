Mahir Eller Projesi Açılış Toplantısı

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:03



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:03

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mahir Eller Projesi'nin 12 ilde toplam 20 bin kişiye ulaşacağını belirterek, "Bu çalışmada 3 bin kişinin istihdam edilmesi mültecilerle birlikte vatandaşlarımızın ekonomik uyumuna ciddi katkı sağlayacak." dedi.Bakan Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirilen "Mahir Eller Projesi"nin açılış toplantısına katıldı.Türkiye'nin yaklaşık 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Selçuk, şöyle konuştu:"Bu anlamda dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumundayız. Bize sığınan hiçbir kardeşimizi geri çevirmedik. Ancak Suriye'de yaşanan bu büyük felaket küresel bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye'nin yanı sıra dünya ülkelerinin de sorunun çözümüne katkı sunmaları bu açıdan önemli. Bizler hiç kimseden yardım beklemeden insani, ahlaki ve vicdani sorumluluğumuzu yerine getirdik. Burada hiç tereddüt etmedik, çünkü Suriye gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimizle birlikte barınma, gıda, eğitim ve sağlık başta olmak üzere psiko-sosyal destek hizmetinden çalışma hakkına kadar her alanda Suriyeli kardeşlerimizin yanlarında olduk. Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli mültecilerin yüzde 71'ini kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. Dolayısıyla kadın ve çocuklara yönelik yürütülen sosyal uyum çalışmaları ayrı bir önem teşkil ediyor. Suriyeli aileleri bir arada tutmak, aile bütünlüğünü korumak adına çocukların düzenli olarak eğitime kazandırılması, annelerin iş ve meslek edinerek ailelerine destek olmaları sosyal uyum açısından atılması gereken iki önemli adım. Bugün gerek kamplarda ve gerekse şehirlerde Suriyeli çocuklar eğitim-öğretim imkanından yararlanmaktadır. Kendi çocuklarımız için sağladığımız her türlü eğitim imkanını hiçbir ayrım yapmaksızın Suriyeli çocuklar için de sunuyoruz.""Sosyal Uyum Yardımıyla 1,5 milyon kişiye ulaştık"Bakanlık olarak savaşın açtığı yarayı derinden hisseden kadın, çocuk, engelli ve yaşlılardan oluşan dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Selçuk, bu çerçevede 2014-2018 yılları arasında 421 bin mülteciye psikososyal destek hizmeti verdiklerini bildirdi.Selçuk, özellikle bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından Suriyelilere sağladıkları eğitim, iş ve meslek edindirme kurslarıyla sosyal uyum sürecinin en önemli kısmını tamamladıklarını belirterek, "Sosyal Uyum Yardımı Programı ile 1 milyon mülteci kardeşimize ulaşmayı hedeflemiştik. Çok şükür bu program kapsamında yaklaşık 1,5 milyon kişiye ulaştık. Toplam 2 milyar 744 milyon lira kaynak aktardık." dedi.Bakanlık olarak sosyal yardım ve hizmetlerin yanı sıra mültecilerin istihdama katılmasına da katkı sunduklarını vurgulayan Selçuk, Mahir Eller Projesi'yle ilgili şu bilgileri verdi:"Mülteci kardeşlerimizin iş becerilerini ön plana çıkartıp kendi vatandaşlarımızla birlikte istihdamı artırmak, ekonomik uyumu güçlendirmek için çalışacağız. Bu anlamda sanayi ve ticaret odalarımıza mülteci kardeşlerimizin çalışma hayatına kazandırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu proje ile 12 ilde yüzde 65'i geçici koruma altındaki Suriyeli, yüzde 35'i vatandaşlarımız olmak üzere toplam 20 bin kişiye ulaşılacak olması önemli bir hedef. Bu çalışmada 3 bin kişinin istihdam edilmesi mültecilerle birlikte vatandaşlarımızın ekonomik uyumuna ciddi katkı sağlayacak. Yaklaşık 15 bin kişinin sınavlarda başarılı olması ve belge almaya hak kazanması iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne kavuşması adına da önemli bir adım. Mesleki becerileri belgelendirilmiş kişilerin istihdam edilmesini teşvik etmek için asgari ücretin yüzde 10'u ve SGK işveren primlerinin tamamının, 6 aya kadar proje bütçesinden karşılayacağız.""Hiçbir Suriyeliyi yalnız bırakmayacağız"Sosyal entegrasyonun sağlanmasının kültürel ve ekonomik uyumun kalıcı hale getirilmesiyle mümkün olacağına dikkati çeken Selçuk, Suriyelilerin uzun yıllardır Türkiye'de bu uyumu başarıyla gerçekleştirdiğini, sosyal ve ekonomik hayata değer kattığını söyledi.Türkiye olarak çalışan, üreten, ülkeye değer katan her bireyi desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:"Mültecilerin yoğun olarak yaşadığı illerimizde vatandaşlarımızın mesleki becerilerini ve istihdamını aynı hassasiyetle desteklemeyi sürdüreceğiz. Savaşın getirdiği yıkım ve göçle birlikte yaşadıkları ağır travma karşısında hiçbir Suriyeliyi yalnız bırakmayacağız. Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı acıyı hafifletmeye, sosyal ve ekonomik uyumlarını sağlamaya devam ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz için umudu birlikte yaşatacağız. Tüm vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek için işbirliğini artırarak daha çok çalışacağız."Bakan Selçuk, insan odaklı projelerle toplumsal barışı ve adaleti güçlendirerek ekonomik kalkınmayı sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:"İş gücüyle işverenlerimizi buluşturarak istihdam hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün STK'larımızla birlikte başlattığımız Mahir Eller Projesi bunun en güzel örneğidir. El ele verdiğimizde, omuz omuza yürüdüğümüzde her zorluğun üstesinden geliriz. Ülkemizde yaşayan mülteci kardeşlerimizle birlikte işi kolay kılarak geleceğin Türkiyesini inşa edeceğiz."Toplantıya, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, ilgililer ve davetliler katıldı."Mahir Eller Projesi" nedir?TOBB önderliğinde ve TEPAV ortaklığında Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirilen "Mahir Eller Projesi" Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da "Mesleğini belgele farkını ortaya koy sloganıyla" uygulanacak.15 milyon avro bütçeye sahip projeyle yüzde 65'i geçici koruma altındaki Suriyeli, yüzde 35'i Türk vatandaşları olmak üzere 15 bin kişinin mesleki yetkinliği belgelendirilecek.