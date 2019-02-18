Mahir Eller Projesi" ile 3 Bin Kişiye İstihdam

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği "Mahir Eller Projesi" ile aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 3 bin kişiye istihdam olanağı sağlanacak.Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından Kayseri'de bulunan bir otelde "Mahir Eller Projesi" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında 30 bin kişiye ulaşılması, bu kişilerin beceri haritası çıkarılarak mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi ve 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, projenin içinde KTO'nun da bulunduğunu söyledi.Gülsoy, 2011 sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle önemli sayıda Suriyelinin ülkesini terk ederek komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldığını anımsattı.TOBB'un yoğun göç dalgasının yaşandığı 12 farklı ilde, ticaret ve sanayi iş birliği içinde eş zamanlı olarak projeyi yürütmeye başladığını belirten Gülsoy, nitelikli ve belgeli eleman teminine yönelik çalışmalar gerçekleştirileceğini ifade etti.Kayseri'de resmi rakamlara göre yaklaşık 80 bin Suriyelinin yaşadığını, proje kapsamında bin 168'i ile anket çalışması gerçekleştirildiğini ve becerilerinin tek tek ortaya konulmaya çalışıldığını aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:"Karşı karşıya kaldığımız yüksek işsizlik oranlarına rağmen işletmelerimizin önemli bir kısmı ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanlara ulaşma anlamında önemli zorluklarla da karşı karşıya. Mahir Eller Projesi kapsamında Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin mevcut mesleki becerilerinin belgelendirilmesi amaçlanmaktadır. Ulaşacağı kişi ve sağlayacağı fayda bağlamında hedefleri oldukça büyük bir proje. Projenin aynı anda 12 ilde birden gerçekleştiriliyor olması da oldukça önemli. Bu projede mahir olanlar birleşecek, herkes farkını ortaya koyacak. Birlikte yaşayarak, birlikte çalışarak, birlikte üreterek büyümenin ve kazanmanın kapılarını açacak. Türk özel sektörünün sahiplenmesiyle Mahir Eller Projesi, çalışan ve işvereni yeterlilik ve ihtiyaç koridorunda buluşturacak, nitelikli ve verimli üretim için de önemli bir adım olacaktır."Toplantıda, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Çelik, "Ekonomik Panaroma" başlıklı sunum gerçekleştirdi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mesleğini belgele, farkını ortaya koy" sloganıyla başlatılan projeye video-konferans ile katıldı.