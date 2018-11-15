Mahir Eller Projesi' Start Verdi

15 Kasım 2018 Perşembe 17:13



15 Kasım 2018 Perşembe 17:13

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) da ortakları arasında yer aldığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Mahir Eller Projesi başladı. Proje ile projenin uygulanacağı 12 ilde Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin mevcut mesleki becerilerinin belgelendirilmesi amaçlanıyor.'Mesleğini belgele, farkını koy ortaya' sloganıyla başlatılan projenin açılış toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in katılımıyla yapıldı. Toplantıda ayrıca Suriye'den gelip Türkiye'de yatırım yapmış iyi uygulama örneği olarak Mersin'de faaliyet gösteren MTSO Üyesi GAMA Pharma firması da girişim hikayesini katılımcılarla paylaştı. Aralarında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın da bulunduğu 12 ildeki oda tarafından yürütülecek proje ile toplam 20 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.Toplantıda Mersin'de dermo-kozmetik alanında faaliyet gösteren MTSO üyesi Suriyeli firma GAMA Pharma, Türkiye'ye yatırım yapan iyi örnek uygulama olarak girişim hikayesini paylaştı. Firması hakkında bilgi veren GAMA Pharma CEO'su Badr Eddin Al Naessani, 2013 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye geldiğini ve önceleri başta dil sorunu olmak üzere birçok konuda zorlukla karşılaştığını söyledi. Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'de 30 yıllık dermo-kozmetik fabrikasına sahip olduğunu kaydeden Naessani, savaş sonrası geldiği Türkiye'de yeniden fabrika kurmak için yola çıkıp sıfırdan başladığını dile getirdi.Hayalini bir anda gerçekleştiremeyip önce yeterli sermayeye ulaşabilmek adına bir kafe açtığını ifade eden Naessani, diğer taraftan da hedefine ulaşabilmek adına bir aile şirketi kurduğunu belirtti. Ardından aynı yıl Mersin Serbest Bölge'sinde 49 yıllığına fabrika için yer kiraladığına değinen Naessani, şöyle devam etti; "Fabrika kurulumu ve inşaatlar bittikten sonra 2015 yılında üretime tam anlamıyla başladık. Bu aşamada bütün sertifikalarımızı tamamladık. Bugün 200'ü aşkın katma değeri olan dermo-kozmetik ürünle 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. 10 milyon dolardan fazla ihracat yaptık. Türkiye'de ürünlerimiz 14 ilde satılıyor. Yeni projelerimiz ve yatırımlarımız var. Önümüzdeki dönemde ilaç fabrikası kurmayı da hedefliyoruz."'Mahir Eller Projesi' ne getirecek?AB destekli ve 15 milyon Avro bütçeli proje, 12 ilde gerçekleştirilecek. TOBB ile TEPAV ortaklığında yürütülen "Birlikte Yaşamak ve Çalışmak: Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Entegrasyonu - Mahir Eller Projesi" ile toplam 30 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. İki sene sürecek proje, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusunun yoğun olduğu Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde uygulamaya geçirilecek. Bu illerdeki Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile gerçekleşecek proje kapsamında 30 bin kişinin beceri haritası çıkartılacak ve mesleki yetkinlikleri belirlenecek. Bunların arasından 20 bin kişi mesleki yeterlilik sınavlarına alınacak ve 15 bini belgelendirilecek. Belgelendirilen kişiler arasından 3 bin kişi istihdam edilecek. Ayrıca 2 bin kişi de Türkçe dil kurslarından yararlandırılacak.Projede her kesime yönelik teşvik varProjenin uygulanacağı 12 ilde yaklaşık bin firmanın 'gönüllü işveren' olması hedefleniyor. Firmalar proje ile mesleki yeterlilikleri belgelendirilmiş kişileri istihdam etme fırsatı elde edecek. Mevcut çalışanlarının mesleki yeterliliklerini proje kapsamında ücretsiz olarak belgelendirme imkanına sahip olacak. Ayrıca proje kapsamında çalışan istihdam eden firmalar için çeşitli teşvikler verilecek. Bu teşvikler, çalışma izni ücretlerinin ödenmesi ve yeni istihdam edilen kişinin toplam maliyetinin yüzde 10'unun 6 ay boyunca ödenmesi şeklinde olacak. Süreç içinde firmalara, geçici koruma altındaki Suriyelilerin çalıştırılmasına ilişkin hukuki süreçler hakkında da danışmanlık verilecek. - MERSİN