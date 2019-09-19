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Mahir'in öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Mahir'in öldüğü kaza güvenlik kamerasındaGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, park halindeki otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mahir Yoldaş (21), tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

19.09.2019 18:31
Mahir'in öldüğü kaza güvenlik kamerasında
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, park halindeki otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mahir Yoldaş (21), tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hacıali Öztürk Mahallesi, Vatan Caddesi'nde 13 Eylül günü meydana gelen trafik kazasında Mahir Yoldaş yönetimindeki plakasız motosiklet, önündeki bisikletli çocuğa çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan ve Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Yoldaş, bugün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
Yoldaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mahir Yoldaş'ın kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mahir'in öldüğü kaza güvenlik kamerasında

İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA

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