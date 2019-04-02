Mahir Tokat Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA TARAKLI belediye başkan adayı olan Mahir Tokat isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA TARAKLI ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mahir Tokat isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA TARAKLI adayı Mahir Tokat kimdir? BTP SAKARYA TARAKLI adayı Mahir Tokat yüzde kaç oy aldı?

Mahir Tokat Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA TARAKLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Mahir Tokat TARAKLI ilçesinde % 0,35 oranında oy almıştır. TARAKLI ilçesinde % 0,35 oranında oy olan Mahir Tokat adlı BTP adayı toplamda 16 adet oy sayısına ulaştı.

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