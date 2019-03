Mahir Ünal: "Bir Kere Olsun Fetö'ye ve PKK'ya Bir Söz Söylediğine Şahit Olmadık"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Bunların bir kere olsun FETÖ'ye, PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık ama söz konusu bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olduğunda her türlü hakareti yapmakta bir sıkıntı görmüyorlar." dedi.Seçim çalışmaları kapsamında OSTİM ve GİMAT esnafını ziyaret eden Ünal, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Ünal, herkesin siyasi görüşünün farklı olabileceğini, ancak bu farklılığın yerli ve milli olmaya engel olmadığını söyledi.CHP'nin Atatürk'ün partisi olma özelliğini kaybettiğini ifade eden Ünal, "Bunların bir kere olsun FETÖ'ye, PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık ama söz konusu bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olduğunda her türlü hakareti yapmakta bir sıkıntı görmüyorlar." diye konuştu.Ünal, Engin Altay'ın kullandığı ifadelerin çirkin olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:"Yaptıkları bu hakaret ve hukuk dışılıkla kendileriyle ilgili de anayasa ve hukuk gereğini yapmak için harekete geçtiğinde de 'demokrasi' diye bağırıyorlar. Demokrasi hakaret, tehdit, terör örgütlerine hayranlık beslemek ve terör örgütleriyle kol kola girmek demek değildir. Her hukuk devleti teröre, teröriste ve devlet başkanına hakarete gerektiği gibi karşılık verir. CHP Grup Başkanvekilinin bu çirkin ifadelerini şiddetle kınıyorum ve CHP maalesef bunu bir alışkanlık haline getirdi. FETÖ'ye, PKK'ya hiçbir söz söylemeyip Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli'ye saldıranlar. Bunların zihniyeti belediyelerde olsaydı. Bunlar, 15 Temmuz gecesi milletin yanında durur muydu? Bu soruyu sormak gerekiyor. O gün darbeyi engellemek için iş makineleriyle harekete geçerler miydi? Bu soruyu sormak gerekiyor.""Esnafımız, tercihini yapmış gözüküyor"Seçim çalışmaları kapsamında OSTİM ve GİMAT esnafını ziyaret ettiklerini belirten Ünal, önemli olanın sorun çözme kapasitesine sahip olmak ve sorunları çözebilmek olduğunu ifade etti.Ünal, dünyadaki daralmadan kaynaklı olarak, Türk ekonomisinde de zaman zaman türbülanslar yaşandığının belirterek, "Önemli olan, sorunları çözebilecek, istikrarı devam ettirebilecek ve güven ortamını sürdürebilecek çözüm kapasitesi olan güçlü bir iktidardır." dedi.Esnafla yaptıkları görüşmelerde sorunu çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunun altını çizen Ünal, şöyle devam etti:"Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e baktığımızda, onların sorun çözme kapasitesinin olmadığını, onların risk yönetmek, Türkiye'yi yönetmek gibi iddialarının olmadığını zaten esnafta görüyor. Özellikle esnafımız tercihini yapmış gözüküyor. Çünkü sahte senetle icra takibi yaptığı hem yerel hem de Yargıtay tarafından onaylanmış olan bir kişiye şehrin emanet edilmeyeceğini esnaf da çok net bir şekilde görüyor. Sayın Mehmet Özhaseki'nin bu konudaki ehliyet ve liyakatini görüyorlar. Bugün Yenimahalle'deyiz. Yenimahalle'de Veysel Tiryaki'nin deneyimini, tecrübesini görüyorlar. Biz esnafımızın kararını vermiş olduğunu ve kararını deneyimden, tecrübeden ve dürüstlükten yana yaptığını gördük."