Mahir Ünal: "Cumhur İttifakı, Gizli Pazarlıkların Yapıldığı İttifak Değildir"

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
, "Cumhur İttifakı masa başı, seçim ittifakı değildir. Gizli kapaklı pazarlıkların yapıldığı bir ittifak asla değildir. Birilerinin kapalı kapılar arkasında hangi ittifakı yaptığını çok iyi biliyoruz." dedi.
Ünal, Darende
ilçesindeki bulunan Somuncu Baba
Türbesi ile bir taziye ziyaretinde bulunan Ünal, Heyiketeği Mahallesi'nde bulunan bir vatandaşın evine gitti.
Daha sonra Hacı Hasan Akyol
Çarşısı önünde partililerle bir araya gelen Ünal, AK Parti'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın milletine sevdalı olduğunu belirtti.
Çok önemli bir bölgede bulunduğunu ancak kendilerine her yerin Türkiye olduğunu ifade eden Ünal, "Biz ne diyoruz? Tek millet, bayrak, vatan, devlet diyoruz. O yüzden bir şey daha diyoruz. Tek oy tek millet. Tek oy tek bayrak, tek oy tek devlet. Tek oy çok önemlidir. Tek bir oy bizim geleceğimize vereceğimiz kararı belirler. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan
'ı, Devlet Bahçeli
'yi Cumhur İttifakı'nı, dünyada gözlerini Türkiye'ye dikmiş bakanlara karşı... PKK
'yı, FETÖ'yü sevindirmeyeceğiz. Türkiye düşmanlarını sevindirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 17 yıldır güzel bir şekilde yönetildiğini belirten Ünal, önceden çekilen çileleri alsa unutmayacaklarının altını çizdi.
"Cumhur ittifakı masa başı, seçim ittifakı değildir"
Türkiye'nin asla eskiye dönmeyeceğine dikkat çeken Ünal, şunları kaydetti:
"Bu millet yenilmez, Türkiye bölünmez kardeşlerim. Biz bin yıldan beri bu topraklardayız, bağımsızlık bizim karakterimiz oldu. Biz asla diz çökmedik, boyun eğmedik, teslim olmadık. 15 Temmuz gecesi bunu dünyaya bir kez daha gösterdik. 15 Temmuz gecesi bu millet bir gönüldaşlık, mutabakat oluşturdu. Bu millet bekası için bir ittifak oluşturdu. Cumhur İttifak'ı bir masa başı, seçim ittifakı değildir. Gizli kapaklı pazarlıkların yapıldığı bir ittifak asla değildir. Birilerinin kapalı kapılar arkasında hangi ittifakı yaptığını biz çok iyi biliyoruz. Kimin kiminle bir arada olduğunu, yol yürüdüğünü çok iyi biliyoruz. Milletimiz de çok iyi biliyor. 31 Mart gecesi onlar derslerini almış olacaklar."
"AK Parti'nin yolu da izi de bellidir"
Bazı illere gittiğinde başka partiden aday olan ve sonra AK Parti'ye geçeceklerini söyleyen kişilerin olduğunu dile getiren Ünal, böyle bir durumun yaşanmayacağına dikkat çekti.
"AK Parti treninden inenler bir daha o trene binemezler." diyen Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan
'la ya yol yürüyorsundur ya da yürümüyorsundur. Derdine, kavgasına, davasına, mücadelesine ya yardımcı oluyorsundur ya da olmuyorsundur. Kimse AK Partili gibi davranmasın. AK Parti'nin adayı burada." dedi.
Ünal, nefisleri, kendileri ve makamlar için mücadele vermediklerine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Biz bu mücadeleyi milletimiz için veriyoruz. O yüzden bu mücadele bir makam ve mevki mücadelesi değildir. Bu mücadele millet için hizmetkar olma mücadelesidir. Her kim ki kendi nefsinin, makamının derdine düşmüşse o bizden değildir. AK Parti'nin Genel Başkanı, teşkilatları, milletvekilleri, belediye başkan adayları
bellidir. AK Parti'nin yolu da izi de bellidir. Biz bizimle birlikte olanlarla yol yürümeye devam edeceğiz. Bizimle birlikte olanlarla karşımızda olanları da asla ve asla unutmayacağız."
Düzenlenen buluşmaya AK Parti Malatya
Milletvekilleri Öznur Çalık
ve Ahmet Çakır
da katıldı.
Türkiye, Mahir Ünal, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA