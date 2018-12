Mahir Ünal'dan Seçimlerde Dijital Dönem Açıklaması

14 Aralık 2018 Cuma 13:52



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , bir seçim kampanyası modeliyle ilgili uzun bir süreden beri hazırlık yaptıklarını belirterek, dijital dönüşümün bir sonucu olarak alışa gelinmiş klasik kampanyalar döneminin artık kapandığını söyledi.AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İzmir İl Başkanlığında İzmir ilçe teşkilatlarının Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları tanıtım ve medya başkanlarının yer aldığı eğitim programına katıldı. Programda konuşan Ünal, çevreci ve dijital bir kampanya dönemine başladıklarını ifade ederek, "İnsanların sadece fiziki gerçeklikte değil aynı zamanda sanal ortamda da kendisini farklı avatarlarla ifade ettiği bir dönem başladı. Bizler fiziki gerçeklilik olduğu bir coğrafyada büyüdük. Bizim neslimiz için yakın ve uzak vardı Moskova , Şangay, Pekin New York uzaktı, çünkü biz fiziki coğrafyanın çocuklarıyız ama şimdi internet coğrafyası diye bir sanal coğrafya var orada yakın ve uzak diye bir şey yok her şey bir tık mesafesinde. Fiziki gerçekliğinizin karşılığı internet coğrafyasında yoksa iletişiminizin eksik olduğu anlamına geliyor bu. Neden? Türkiye de şuan da 51 milyon internet sosyal medya kullanıcısı var, bunların ortalama sosyal ağlarda kalma süresi 3 saat. Biz bir mitingde 1,5 milyon kişiyi topladığımız zaman bu çok büyük bir başarı. Kazlı Çeşme 'de, Yeni Kapı'da bir miting yapıyoruz 1,5 milyon kişi. Ama bir anda Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasını sosyal medya üzerinden 10 milyon, 12 milyon kişiye ulaştırabiliyoruz. ya da bir anda sizin 15 milyon takipçinize ulaştırdığınız bir mesajın sadece twitter da ki viral etkisi 50-60 milyonlara kadar ulaşabiliyor. Böyle bir dünyada artık gündemi televizyonlar ve gazeteler oluşturmuyor, artık gündemi sosyal ağlar oluşturuyor" dedi.Daha önceki dönemlerde yapılan seçim kampanyalarıyla ilgili örnekler veren Ünal, 2007 yılında seçimden 6 ay önce psikologlar, sosyologlar, siyaset bilimciler, akademisyenler, gazetecilerin toplanarak arama konferansı gerçekleştirdiklerini söyledi. Ünal, bu arama konferanslarıyla seçimin psikolojisini, gündemini, iklimini, atmosferini, insanların oy verme davranışına etki edecek faktörlerle ilgili araştırmalar yaptıklarını anlatarak, bu sayede seçimin psikolojisi belirlenerek siyasal iletişim diline dönüştürüldüğünü vurguladı."AK Parti sosyal medyayı en iyi kullanan parti oldu"Ünal, sosyal medyanın etsinin 2014 ve 2015 seçimlerinde etkisinin görüldüğünü anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"16 Nisan'da AK Pati sosyal medyayı en iyi kullanan parti oldu. 24 Haziran'da ise bu konuda önemli bir üstünlüğümüz vardı. Neden? Çünkü bir şey yaptık 1,5 milyon teşkilat mensubumuzu gerçek kişilikleriyle sosyal medyada etkin hale getirdik. Yani öyle bot hesaplar, troller, fake hesaplarla değil. Her bir teşkilat mensubumuz sosyal medyada kendi gerçek kişilikleriyle kendi siyasetlerinin hakikatini oraya taşıdı. Oradaki dezenformasyonu, bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak şekilde orada kendi varlıklarını gösterdiler. Şimdi biz bütün bu çalışmaları bir kurumsal yapıya döktük yani sanal ortamda bir genel merkez kurduk. Bir aplikasyonla 1,5 milyon teşkilat mensubumuzu akıllı cep telefonu üzerinden birbiriyle konuşturmak ve bunu yaptığınız anda da sanal ortamda kurduğunuz genel merkezin kendi iç işleyişini inanılmaz hızlı bir şekilde gerçekleştirmek gibi avantaj önünüze çıkıyor. Önümüzdeki günlerde tanıtım medya başkanlarımız üzerinden tüm Türkiye de, cep telefonunuza yükleyeceğiniz aplikasyonla genel başkandan, mahalle başkanına kadar 1,5 milyon teşkilat mensubunun anlık interaktif birbiriyle konuşabildiği, veri paylaşımında bulunabildiği bir panel oluşturuyoruz. Bu çok önemli ve kıymetli Türkiye'de bir ilk sanırım dünyada da bir siyasi parti bunu bu ölçekte ilk defa gerçekleştirmiş oluyor. İnşallah ikinci adımda da bunu 11 milyon üyemize dönük gerçekleştireceğiz." - İZMİR