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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, 'ben başkanım' diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Ünal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor. 'YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve elim ayağa kaldırılsın' diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, 'ben başkanım' diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir." - ANKARA