Mahir Ünal: "Fetö'cülere 'Sizi Kurtaracağız' Mesajı Veriyorlar"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Meral Akşener'in reklam filminde Türk polisi yakalıyor bunları içeri atıyor. Sonra bakıyorsunuz ki bahar gelmiş. FETÖ'cülere de 'sizi kurtaracağız' mesajı veriyorlar. Bunları doğru okumak gerekiyor." dedi.Ünal, Kahramanmaraş'ta Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, konu memleket meseli olduğunda, Memur-Sen'in duruşunun her zaman açık ve net olduğunu söyledi.Memleket meselelerini siyasi olarak değerlendirmek, sulandırmak, basitleştirmek için "yandaşlık" gibi tuhaf kelimeler kullananlar olduğunu vurgulayan Ünal, "Evet biz bayrağımızın yandaşıyız, biz toprağın ve vatanın yandaşıyız, biz mesele memleket meselesi olduğunda canımız pahasına değerlerimizi korumak için her şeyi yaparız. Sendikacılık adı altında teröristlere övgü dizenlerin, sendikacılık adı altında FETÖ'nün, Türkiye düşmanlarının, terör örgütlerinin ağzıyla konuşanların da önce durup bir kendilerini değerlendirmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.Ünal, Memur-Sen'i aldığı pozisyon itibarıyla ülkesinin, vatanının, bayrağının ve ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanının, ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmakla suçlayanların, önce dönüp kimin yanında durduklarına bakmaları gerektiğine dikkati çekti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sonuçta muhtar, belediye başkanı seçeceğiz. Neden beka meselesi haline getiriyorsunuz." dediğini ifade eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kemal Kılıçdaroğlu'na şunu sormak gerekiyor, Türkiye bugün terör örgütlerinin hedefinde mi? Recep Tayyip Erdoğan terör örgütlerinin hedefinde mi? Bugün Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan ırkçıların, faşistlerin, İslam düşmanlarının hedefinde mi? Bugün bütün dünyada Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefine alanlar 31 Mart'ta sevinmek için bekliyorlar mı? Bekliyorlar. Peki onlar bu seçimi bir belediye seçimi olarak mı görüyorlar? Onlar bu seçimi bir muhtarlık seçimi olarak mı, yoksa Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na desteğin ölçüldüğü, sınandığı, bir seçim olarak mı görüyorlar.?""Eski Türkiye'nin aktörü" olarak nitelendirdiği eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçlere ilişkin sözlerine tepki gösteren Ünal, "Hüsamettin Cindoruk herhalde vesayetçilerin karşısında zafer kazanan millet iradesinin bu zaferini hazmetmemiş olacak ki vesayetçilerin intikamını almak istiyor." değerlendirmesinde bulundu."FETÖ'cülere 'sizi kurtaracağız' mesajı veriyorlar"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in reklam filmine ilişkin Ünal, "Meral Akşener 15 Temmuz gecesinin intikamını almayı planlıyor. Söz konusu reklam filminde, Türk polisinin kimleri gözaltına aldığı, onların kim olduğu ve kimlerin kastedildiği açık." dedi.Ünal, Türk mahkemelerinin, 15 Temmuz gecesi darbe yaparken suçüstü yakalanan darbecileri yargıladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Kahraman Türk polisi de özel harekatı da emniyeti de o gece kahramanca darbecilere karşı mücadele vermiştir. Darbenin milletle beraber engellemesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Onları da derdest edip içeri atmıştır. Herhalde bunlar bundan rahatsız. Meral Akşener'in reklam filminde, Türk polisi yakalıyor bunları içeri atıyor. Sonra bakıyorsunuz ki bahar gelmiş. FETÖ'cülere de 'sizi kurtaracağız' mesajı veriyorlar. Bunları doğru okumak gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Hüsamettin Cindoruk'un verdiği mesajı doğru okumak gerekir. Meral Akşener 'hapisteki Mehmetçik' ifadesini kullanıyor. Asker kisvesine bürünüp, darbe yaparken suçüstü yakalanan ve derdest edilen bu hainler ne zamandan beri 'Mehmekçik' oldular."CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın yerel seçim konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin Mahir Ünal, "Daha önceden bunların bir milletvekili bizi İzmir'den denize döküyordu. O yüzden bu seçimlerin bir belediye seçimleri olmaktan ziyade, dünyada Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na verilen desteğin test edildiği bir seçim olarak görüldüğü açık ve net." diye konuştu.