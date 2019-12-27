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Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a ait makam aracı, Sakarya'da trafik kazası yaptı. Ünal'ın şoförünün idaresindeki aracın yerli otomobillin tanıtımının gerçekleştirileceği programa gittiği öğrenilirken meydana gelen kazada 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

27.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:07

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın makam aracının önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sırasında Ünal'ın araçta bulunmadığı öğrenildi.

YERLİ OTOMOBİLİN PROGRAMINA GİDİYORLARDI

Kaza, TEM Otoyolu ilçesi Uzunkum mevki'i İstanbul istikametinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı için Gebze'ye gitmekte olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın makam aracını kullanan şoför Musa Ö. idaresindeki 34 DGK 63 plakalı otomobil önünde seyir eden Uğur K.idaresindeki 34 SC 8486 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle makam şoförü Musa Ö.'nün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarına savrularak durabildi. Durumun verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Meydana gelen kazada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal araçta bulunmazken, kazada Musa Ö. ile aynı araçta bulunan Gürkan A., ile diğer otomobilde bulunan F.K. ile G.K.yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Mahir Ünal, AK Parti, Sapanca, Güncel

Kaynak: İHA


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