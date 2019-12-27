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Mahir Ünal'ın makam şoförü kaza yaptı: 4 yaralı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın şoförünün kullandığı makam otomobili, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, önünde ilereyen otomobile çarptı.

27.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:14 Mahir Ünal'ın makam şoförü kaza yaptı: 4 yaralı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın şoförünün kullandığı makam otomobili,  'nın Sapanca ilçesinde, önünde ilereyen otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın şoförü Musa Öztürk'ün kullandığı 34 DGK 63 plakalı makam otomobili, önünde ilerleyen Uğur Kuşcan idaresindeki 34 SC 8486 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada Musa Öztürk ve beraberinde bulunan Gürkan Akçay ile diğer otomobilde bulunan Füsun Kuşcan ve Gizem Kuşcan yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Mahir Ünal'ın makam aracında bulunmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Mahir Ünal, AK Parti, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

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