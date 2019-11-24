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Mahir Ünal: "Kaleye açık hava müzesi yapılacak"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kalede incelemelerde bulunması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın heyetle birlikte kaleyi gezmesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın açıklamaları Kahramanmaraşspor Karabük Maçı protokol tribünü KAHRAMANMARAŞ - AK Parti...

24.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:19
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kalede incelemelerde bulunması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın heyetle birlikte kaleyi gezmesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın açıklamaları
Karabük Maçı protokol tribünü KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Kalesinde yapımı devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açık hava müzesi oluşturulacağını söyledi.
Ünal, bir süredir yapımı devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde incelemek için Kahramanmaraş kalesine çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Vahdettin Özkan ve beraberindeki milletvekilleriyle kale restorasyon çalışmalarını inceleyen Ünal, projenin içeriği hakkında bilgi aldı.
Mahir Ünal:

Kahramanmaraşspor, Kahramanmaraş, Mahir Ünal, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA


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