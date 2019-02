Mahir Ünal: "Millet İttifakı Bu İsmi Hak Etmiyor"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Adına Millet İttifakı dedikleri ittifak, bu ismi hak etmiyor. Türkiye düşmanlarının diliyle konuşanlar, Milleti İttifakı ismini hak etmiyor, milletin yanında durmadıkları için. Milletin seçtiği meşru hükümeti, memleket meselesi olduğunda desteklemedikleri için." dedi.Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Düzce'ye gelen Ünal, Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti.Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Ünal, burada İl Başkanı Mustafa Keskin'den kentte sürdürülen seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.Gazetecilere açıklama yapan Ünal, AK Parti olarak 16 yılda 14. seçime yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.Dünya siyasi tarihinde 16 yılda 13 seçim kazanıp 14'üncü seçime hazırlık yapan başka bir siyasi parti olmadığını belirten Ünal, "Girdiğimiz her seçimde de milletimizin teveccühünü kazandık hamdolsun. Milletimiz bizi onayladı, sandıkta bize yetki verdi. Bu yetkiyi bize verirken, biz de verdiğimiz her sözü yerine getirdik." diye konuştu."AK Parti ile Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı"Ünal, eskiden hükümetlerin gelip geçtiğini ama sıkıntıların ve dertlerin aynı kaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Ama 2002'de AK Parti'nin iktidar olmasıyla hatta 2001'de AK Parti'nin kurulmasıyla Genel Başkanımızın o gün söylediği bir cümle var; 'Bugün AK Parti'nin doğum günüdür ve artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedi. Gerçekten de o günden sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 2002'de AK Parti iktidara geldi, o günden bugüne kadar Türkiye'nin çözülmedik sorunu kalmadı.Toplumsal talep ve ihtiyaçları karşılamak, siyasetin asli görevidir. Sorun çözme kapasitesi olan AK Parti dışında, Cumhur İttifakı dışında, CHP'nin ya da diğer siyasi partilerin sorun çözme kapasitesi var mı? Yok. Televizyonlarda izlemişsinizdir, haberlerde görmüşsünüzdür. CHP'deki belediyelerde değişen bir şey yok. İstanbul'a baktığınızda nasıl ki 1992-1993 yıllarında İstanbul'da çöp, çukur, çamur, susuzluk hava kirliliği vardı, bugün İstanbul'da bakıyorsunuz CHP'li belediyelerin olduğu yerde yine çöpler ve çukurlar duruyor. Personel, işçi maaşının ödenmemesinden tutun da grevlere kadar, Türkiye'nin eski ve terk ettiği o kötü görüntüleri CHP hala kendi belediyelerinin olduğu yerde muhafaza etmeyi bir şekilde başarmış gözüküyor. Kendi iç problemlerini yönetemeyen CHP'nin, Türkiye'yi yönetmesi de mümkün değil."Millet İttifakı'nın, bu ismi hak etmediğini vurgulayan Ünal, "Neden bu ismi hak etmiyor? Bu aziz millet, 15 Temmuz gecesi büyük bir beka mücadelesi verdi, çıplak elleriyle devletini, istiklalini, bayrağını, bağımsızlığını muhafaza etti. 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın 'PKK, DHKP/C, DEAŞ, FETÖ, topunuz gelin.' dediği ve 4 terör örgütüyle Türkiye mücadele verirken, bu terör örgütlerinin diliyle, ağzıyla kim konuştu? Türkiye düşmanlarının diliyle konuşanlar, Milleti İttifakı ismini hak etmiyor, milletin yanında durmadıkları için. Milletin seçtiği meşru hükümeti, memleket meselesi olduğunda desteklemedikleri için. Bunlar öncelikli olarak bu ismi hak etmiyorlar." ifadelerini kullandı."Cumhurbaşkanımız gerekli cevabı verdi"Ünal, 16 yıldır iktidarda bulunduklarına işaret ederek, bu süreçte şehirlerin altyapı sorunlarını, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, her alanda ihtiyaçlarını giderdiklerini anlatarak, "Şimdi şehirlerimizi dünyayla rekabet edebilen, kendi gelişimini yönetebilen ve sürdürülebilir kılan, kültürde, sanatta, sporda, her alanda değer üreten şehirler haline getirme yönünde çalışmalarımızı inşallah sürdüreceğiz." dedi.Türkiye'de yeni parti kurma çalışmaları olduğu yönündeki söylentilerle ilgili soru sorulan Ünal, "Bu konuda Cumhurbaşkanımız gerekli cevabı verdi. Bu konunun herhangi bir şekilde, herhangi bir açıklama yapılmadan bir değerlendirme yapmanın doğru olduğunu zannetmiyorum. Hele hele isimleri konuşmanın hiç doğru olduğunu zannetmiyorum. Bir açıklama, bir fiili durum olmadığı sürece bu konularda yapılan yorumların gerekli olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.