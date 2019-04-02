Mahir Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Kırıkkale belediye başkan adayı Mahir Yılmaz oldu. İyi Parti adayı Mahir Yılmaz, Kırıkkale belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırıkkale belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Kırıkkale belediye başkan adayı Mahir Yılmaz ile ilgili seçim sonuçları ve Kırıkkale belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Kırıkkale belediye başkan adayı Mahir Yılmaz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırıkkale belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırıkkale aday yarışı ve Kırıkkale seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırıkkale Seçim Bilgileri

Kırıkkale belediyesi için toplam sandık sayısının 409 olduğu belirlendi.

Kırıkkale belediyesi için açılan sandık sayısının ise 409 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırıkkale belediyesi için katılım oranının ise % 82,36 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırıkkale toplam seçmen sayısının ise 136.134 olduğu belirlendi.

Kırıkkale belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 112.123 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mahir Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Kırıkkale belediye başkan adayı olarak gösterilen Mahir Yılmaz, Kırıkkale yarışında % 31,52 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mahir Yılmaz toplamda 34.170 adet oy sayısına ulaştı.

Mahir Yılmaz Kimdir?

Mahir Yılmaz, 1955 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlköğrenimini Kırşehir'de, ortaöğrenimini Kırıkkale'de tamamladı. 1982'de Gazi Universitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yılmaz, bir dönem Kırıkkale Universitesi Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1989 yılında Kırıkkale Belediye Başkanlığı bünyesinde ESO İşletme Müdürü olarak görev yapan Mahir Yılmaz, evli ve İki çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilen Mahir Yılmaz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı oldu.

İyi Parti Kırıkkale belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.