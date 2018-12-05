Mahkeme Başkanı Aa'nın Fotoğraf Oylamasına Katıldı

Adana
11. Ağır Ceza Başkanı Hakim Mehmet Tufan
Yücel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 kare için oy kullandı.
Yücel, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması kapsamında, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.
Fotoğrafları tek tek inceleyen Yücel, tercihlerini, haber kategorisinde Emin Sansar
'ın, "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da Dolunay", spor kategorisinde Burak Akbulut
'un "Karatenin Sultanları" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.
Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Hakim Yücel, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve AA'nın hem ulusal hem de uluslararası anlamda güzel işlere imza attığını söyledi.
Yücel, kategorilerde çok iyi karelerin yer aldığını, en çok hoşuna gidenlere ise oy verdiğini belirterek, "Anadolu Ajansı, Türk ve dünya kamuoyunca güvenirliği tescil edilmiş etkin bir haber ajansı. Tüm fotoğraflar çok güzel ama kategorilerde birer tanesine oy vermemiz gerekiyordu. Emeği geçen tüm Anadolu Ajansı personelini kutluyorum." ifadesini kullandı.
Adana
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:11