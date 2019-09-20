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Mahkeme başkanı, minik Leyla'nın babasına patladı: Çok ciddiyetsiz bir adamsın

Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Minik kızın babası, ciddiyetsiz tavırları nedeniyle mahkeme başkanı tarafından "Çok ciddiyetsiz bir adamsın" sözleriyle uyarıldı.

20.09.2019 15:42

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in başlayan davasında ifade veren anne Şükran Aydemir, şikayetçi oldu. Dün akşam saatlerinde baba Nihat Aydemir'in avukatının yanına giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız. Sen davaya gelme" dediği belirtilmişti. Mahkeme başkanı ise Leyla'nın babasına sert tepki göstererek, "Çok ciddiyetsiz bir adamsın" dedi.

ACILI ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Bugün Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada anne Şükran Aydemir şikayetçi oldu. Aydemir ifadesinde, "Kızımı aç bıraktılar susuz bıraktılar. Kızıma zulmettiler. Allah'a ve devletime güvenip susma hakkımı kullanmak istiyorum. Yapanlardan şikayetçiyim" dedi.

"HER KAFADAN BİR SES ÇIKTI"

Baba Nihat Aydemir ise sanıklardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Bayram namazı mezarlığa gittim. Leyla'nın elinde bir poşet vardı. Onunla birlikte eve bıraktım. Ben başka bir köye gittim. Geldiğimde Yusuf taziye evinin bahçesinde oturuyordu. Ben eşime hazırlanın gidelim dedim. Keşke o köye hiç gitmeseydim. Leyla'yı bulamadık. Sonra her kafadan bir ses çıktı. Leyla orada burada dediler. Her yere baktık hiçbir yerde yok. Benim şüphelendiğim kişiler Ali K. ve Mehmet K." ifadelerini verdi.

MAHKEME BAŞKANINDAN BABASINA SERT TEPKİ

Mahkemede ciddiyetsiz tavır takınan baba Nihat Aydemir'e mahkeme başkanından uyarı geldi. Mahkeme başkanı, "Ölen kızın babası değilsin de, sanık gibi davranıyorsun. Çok ciddiyetsiz bir adamsın. Magazin programlarındaki gibi altını doldurmadan birilerinden şüpheleniyorsun" dedi.

"ÇOCUK KAYBOLDUĞU ZAMAN ÇAY İÇİYORDUK"

Öte yandan, olayla ilgili olarak tutuklanan Mehmet Ali Aydemir, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Suçlamaları kabul etmeyip, şahit olarak baba Nihat Aydemir'i gösteren Mehmet Ali Aydemir, ifadesinde şunları söyledi: "Benim bu suçla alakam yok en büyük şahidim babası Nihat Aydemir. Beni hamura babası gönderdi. İmamı getir dedi. Musa Aydemir ile hamura gittim. Hamur girişinde kimlik tespiti yapıldı. Benim gittiğim güzergah ile ablamın evinin alakası yok. Ben eniştemi yoldan aldım. Benim çocuğu ablamın evine götürdüm diye atılan iftiralar gerçek değildir. Saadet ablayla ilişkim olduğunu bu yüzden sustuğunu söylüyorlar. Hepsi benim nasıl abimse Saadet benim ablam. Çocuk kaybolduğu zaman biz çay içiyorduk. Ben 4 yıldır köyde anons yapan kişiyim. Okul aile birliği başkanlığı yaptım çocuğum olmadığı halde. Anons yüzünden bile suçladılar."

Duruşmada yargılanan 7 sanık hakkındaki suçlamaları reddetti.

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Mahkeme başkanı, minik Leyla'nın babasına patladı: Çok ciddiyetsiz bir adamsın

minik leyla, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(4)
BEYDAR:AİLECE TEFECİLİK YAPAN ŞERESSİZİN TEKİ BU ADAM. . . GERİSİNİ SİZ DÜŞÜNÜN
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BUKET:baba müsveddesi
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SAKAR ŞAKİR:adamda camış gibi bi tip var önce herro sonra merro tipinde adam tipi yok kesin buna para teklif etmişlerdir o yüzden davacı olmamış tır
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DEYYUSS:O güzel kız bu denyonun mu yaa hayret
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