Haberler » Güncel » Haber

Son dakika: Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun?

Son dakika: Tüm Türkiyeyi yasa boğan Minik Leyla'nın ölümünün yargılanması sırasında katil zanlısı olarak ifade veren amcası Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülümsemesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Niye sırıtıyorsun?" diyerek sert çıktı.

20.09.2019 11:35

Ağrı'da, Leyla Aydemir'in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Küçük kızın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Mahkeme Başkanı, zanlılardan Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine sert çıktı. Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" sorusu üzerine Yusuf Aydemir, "sırıtmıyorum" yanıtını verdi.

"NİYE SIRITIYORSUN?"

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan amca Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" diye sordu. Sanığın, "Ben Yusuf Aydemir'im" cevabı üzerine "Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, bir de sırıtıyorsun" dedi. Amca Aydemir, sırıtmadığını bildirdi.

"İDAM İSTİYORUZ" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan Leyla Aydemir için amcası Yusuf Aydemir, küçük kızın cesedine ulaşıldığı gün "İdam istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

2 Temmuz 2018'de CNN Türk yayınına bağlanan Yusuf Aydemir, "Askeriye müdahale etti. Biz de detayları bilmiyoruz. Bugün mü bırakmışlar bilmiyoruz. Aile perişan. Hadım, hapis falan değil idam istiyoruz. Kim olursa olsun. Bir kişi idam edilirse böyle bir şey olmaz. Bu kız kaçırılıp, sonradan atılmış. Annesi ve babası şu anda perişan" şeklinde konuşmuştu.

Son dakika: Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun?

minik leyla, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(4)
ATİK:BÖYLE BİR YARATIĞI NEDEN YAŞATIYORLAR HALEN BU YARGIYI NEDİYE MEŞGUL EDERSINIZ KESİN KAFASINI GİTSİN
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MEHMET AGA:İDAM ŞART AGA BU İŞ BÖYLE GİTMEZ SALLANDIRICAKSIN TAKSİM MEYDANINDA İKİ TANESİNİ BAKALIM BİDAHA OLUYOMU
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MİCİ:Onu orda diri diri yakacan
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
GRB:hakim hakkattende sert çıkmış haddini bildirmiş. o sert çıkıştan ben bile burada korktum
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
12:07 Başak Koleji iki firma ile daha protokol imzaladı
12:07 İki otobüsün bagajından çıkan 1,5 ton kaçak balık imha edildi
12:06 İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
12:06 Türk modacı Özceyhan'dan Bulgaristan'da defile
12:06 Aksaray'daki gece kulüplerine baskın: 4 polis gözaltında
12:06 Vali Toraman: "Kütahya büyük kahramanlıkların şehri"
12:06 Van Kahvaltı Konağı gazetecileri ağırladı