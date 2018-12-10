Mahkeme Başkanı Ölümlü Kaza Sanığına Verilen Cezayı Az Buldu

Antalya
'da otomobiliyle çarptığı 8 yaşındaki çocuğun ölümüne, babaannesinin ise ağır yaralanmasına neden olan sürücü, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık İlhami Yavuz
, hayatını kaybeden çocuğun anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.
Son sözü sorulan sanık, babaanne ile torununun aniden aracının önüne çıktıklarını ve bu nedenle duramadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti sanığa oy çokluğuyla "taksirle ölüme sebebiyet" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi.
Sanığın istinaf başvurusu sonuçlanana kadar tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.
Karara şerh koyduğuna işaret eden mahkeme başkanı, sanığa verilen cezanın en az 7 yıl ve üstü olması gerektiği kanaatinde olduğunu kaydetti.
Antalya'nın Muratpaşa
ilçesinde 26 Kasım 2017'de İlhami Yavuz'un kullandığı otomobilin çarptığı Özgü İzem Ahırlı
(8) hayatını kaybetmiş, babaannesi Gülşen Ekinak ağır yaralanmış, sürücü tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu
Trafik İhtisas Dairesi raporunda, sürücünün alt düzey tali derecede, müşteki yaya babaanne Gülşen Ekinak'ın ise asli derecede kusurlu olduğu belirtilmişti. Davanın ikinci duruşmasında yine mahkeme başkanının şerhine rağmen sanık oy çokluğuyla adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanığın alkollü araç kullanması sonucu "bir veya birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" ve "bilinçli taksir" suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.
Antalya
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:27