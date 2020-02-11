Mahkeme, Galatasaray'a kayyum atanması talebini reddetti

İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili dava, 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili davayı reddetti.

Eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan, hakim müdahalesi talebiyle Galatasaray'a kayyum atanması için dava açtı. İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava reddedildi.

21 ŞUBAT'TA BİR DAVA DAHA VAR

Galatasaray için 21 Şubat'ta, Genel Kurulun iptal davası görülecek. Mahkemenin tedbir kararını bozmayıp, bilirkişiye yolladığı dosyayla ilgili karar verilecek.

Davanın reddi halinde Galatasaray yönetimi görevine devam edecek, kabul edilmesi durumundaysa olağanüstü seçime gidilmesi gerekecek.