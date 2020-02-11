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Mahkeme, Galatasaray'a kayyum atanması talebini reddetti

İdari ibrasızlıkla başlayan, sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili 7. Sulh Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Görülen davada, kayyum talebi reddedildi. Galatasaray Yönetimi diğer davalar (21 Şubat) sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek.

11.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:03

İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili dava, 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili davayı reddetti.

Eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan, hakim müdahalesi talebiyle Galatasaray'a kayyum atanması için dava açtı. İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava reddedildi.

21 ŞUBAT'TA BİR DAVA DAHA VAR

Galatasaray için 21 Şubat'ta, Genel Kurulun iptal davası görülecek. Mahkemenin tedbir kararını bozmayıp, bilirkişiye yolladığı dosyayla ilgili karar verilecek.

Davanın reddi halinde Galatasaray yönetimi görevine devam edecek, kabul edilmesi durumundaysa olağanüstü seçime gidilmesi gerekecek.

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Mahkeme, Galatasaray'a kayyum atanması talebini reddetti

Spor


HABER YORUMLARI (7)
WESLEY SNEİJDER:Ali Koç, febe başkanlığını bırakıp acunun survivor yarışmasını katılacakmış.
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MUSTAFA:ya ne gerek var gs a kayyum atamaya zaten devlet yönetiyor gs ı
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MISTIK FISTIK:En azından mali moç gibi para verip rezil olmuyoruz sağa sola.
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ASLAN PARÇASI:kulübü karıstırmak isteyen liseci tayfa ya allah baska kapıya
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BJK:YA BU GS Yİ ANLAMAK ÇOK ZOR TAKIM 2 SENE ŞAMPİYON OLMUŞ BU SENE EN GÜÇLÜ ADAYLAR ARASINDA HALA BAŞKANLARINI TAŞLIYORLAR VALLA ANLAM VEREMİYORUM
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ADINIZI YAZINYFI:liseli zihniyeti bu ihanet sizi asla afetmeycek fatih hocayı bile harcar bunlar
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ORHAN:slm DURSUN BEY YAZIK OLDU
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