Mahkeme, Galatasaray için kayyum davasını reddetti

GALATASARAY Spor Kulübü Derneği'nin geçen Mart ayında yapılan Olağan Mali Genel Kurulu toplantısından sonra idari yönden ibrasının gerçekleşmemesi üzerine kulübe kayyum atanmasına ilişkin olarak açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, ilk duruşmada davanın reddine karar verdi. Mahkemenin verdiği karara göre, Galatasaray Derneği'ne kayyum atanmayacak.

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada davacı avukatı Kıraç Aras, davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği avukatları Petek Akyüz Arslan, Süleyman Özgüç hazır bulundu. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay'ın avukatı Ömer Faruk Kırbıyık da feri müdahil (yan davacı) olarak davaya katılma talebinde bulundu.

"HAKİM MÜDAHALESİ İLE SEÇİMLİ GENEL KURULA ÇAĞRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Davacı avukatı Kıraç Aras duruşmada söz alarak şunları söyledi:

"Öncelikle basit yargılama usulünde yapılan davada feri müdahillik talebinin reddini talep ediyorum. Davalı dernekte Mart ayında olağan bir genel kurul yapılmıştır. Dernek tüzüğünce yapılan dernek kurulu mali olarak ibra edilmemiştir. Buna ilişkin olarak yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı dava açarak genel kurulun iptalini talep etmiştir. 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ve 26 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalarda istinaf yoluyla koyulan tedbirler kaldırılmıştır. Davalı dernek tüzüğünün 92. Maddesi uyarınca yönetim kurulu başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde en yakın seçimli genel kurulu 6 aydan fazla kalması halinde derhal 1 ay içerisinde seçim yapılır maddesi bulunmaktadır. Diğer davalarda da herhangi bir tedbir kararı çıkarılmamıştır. Bizim talebimiz dernek tüzüğüne göre karar verilerek hakim müdahalesi ile seçimli genel kurula çağrılmasını talep ediyoruz. Davalı dernek kamu yararı olan bir dernektir. Dolayısıyla mahkemenin ilgi alanına girmemektedir" şeklinde konuştu.

" DAVANIN USULDEN REDDİNİ TALEP EDİYORUZ"

Davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği avukatı Petek Akyüz ise duruşmada söz alarak, "Biz öncelikle davanın usulden reddini talep ediyoruz. Davacı asillerden Barış Cenk Akkaya üyelikten ihraç edilmiştir. Dava açma yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple davanın öncelikle usülden reddini talep ediyoruz. Müvekkil dernek yönetim kurulu üyeleri 2018 yılında yapılan seçimlerle 3 yıl süreyle seçilmiştir. Bu süre Mayıs 2021 tarihine kadar geçerlidir. 2018-2019 hesap dönemine ilişkin olarak yapılan olağan mali genel kurulda yapılan oylamada dernek yönetim kurulu üyeleri maliye açıdan ibra edilmişlerdir. Yönetsel açıdan ibrasızlık söz konusu olmuştur. Alınmış olan bu kararların iptali için açılmış davalar sürmektedir. Verilmiş olan tedbir kararı bir kısım yönetim kurulu üyeleri olan Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak yönünden kısmen kaldırılmıştır. Davacı olan diğer yönetim kurulu üyeleri açısından tedbir kararı devam etmektedir. Bu açıdan dernek yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyelikleri devam etmektedir" dedi.

" ŞARTLARI OLUŞMAYAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Feri müdahillik talebinde bulunan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay'ın avukatı Ömer Faruk Kırbıyık da duruşmada konuşarak, "Huzurdaki dava söz konusu derneğin seçime götürülmesi ile ilgili bir davadır. Biz bu davada feri müdahillik talebimizin kabulüne karar verilmesini ve şartları oluşmayan davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

DAVA REDDEDİLDİ

Mahkeme hakimi, feri müdahil talep edenlerin mevcut delil durumuna göre kabulüne karar verdi. Mahkeme, ilk duruşmada davanın reddine karar verdi.

DAVA DİLEKÇESİ:

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesine, davacılar Barış Cenk Akkaya ve Hasan Ahmet Özdoğan'ın avukatları tarafından sunulan dava dilekçesinde, "Mahkemenin davalı derneğe (Galatasaray Kulübü) müdahalesi ile davalı derneğin bir ay içerisinde seçimli genel kurulu toplaması için ihtarına karar verilmesini, söz konusu işlemin mahkemece takip edilmesini ve davanın kabulüne karar verilmesi" istenmişti.