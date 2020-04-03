Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kültür-sanat faaliyetleri için kiralanması ihalesinin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. İmamoğlu, "Zamanlaması manidar" dedi.

03.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:05

İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında kültür-sanat faaliyetleri için girdiği TCDD'nin kiralama ihalesine yaptığı itirazda sonuç belli oldu.

Kararı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından duyurdu.

"ZAMANLAMASI MANİDAR"

İmamoğlu ihalenin iptaline yönelik yaptıkları itirazın reddedildiğini şu sözlerle duyurdu: "Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti. İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay'a götüreceğiz."

İBB Başkanı ayrıca kararın verilme zamanını da eleştirdi ve"Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır" dedi.

Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti

NE OLMUŞTU?

TCDD, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında bulunan depoları kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanılması amacıyla kiralamak için ihaleye çıkmıştı. İhaleye katılanlardan da biri de İBB'ydi. İBB, iştiraklerinden oluşan konsorsiyumla katıldığı ihalede pazarlık için davet edilmedi ve ihale diğer şirkete verildi. Bu kararın ardından İBB'nin avukatları da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ihalenin iptali için başvuruda bulundu.

Mahkeme, İBB’nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti

Politika Manşet

Haberler

Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor
Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı

Son Dakika Politika Haberleri

10:58: Jandarma, baz istasyonundan akü çalan iki hırsızı suçüstü yakaladı - Haberler 10:58: İzmir'de psikolojik destek hattı devrede - Haberler 10:57: Uludağ'da Nisan ayında kar sürprizi - Haberler 10:56: Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı - Haberler 10:55: Diyarbakırlı kırtasiyeci, korona virüs nedeniyle siparişleri evlere teslim ediyor - Haberler 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:30: Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı - Haberler 10:13: Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor - Haberler 09:54: Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti - Haberler 09:49: Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler - Haberler 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak