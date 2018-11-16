Mahkeme Komşuya Fırlatılan Saksıyı Silah Saydı, Para Cezasına Çarptırdı

Ataşehir
'de bir kadının eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kiracısına saksı fırlatmasına ilişkin davada mahkeme saksıyı silahtan saydı. Kadın "silahla basit yaralama" suçundan bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Ataşehir'de 27 Aralık
2017 tarihinde iddiaya göre, 53 yaşındaki Z.T. isimli kadın eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü karşı dairesinde oturan kiracısı N.D. (43) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.T., eline geçen içi dolu saksıyı genç kadının kafasına fırlattı. Bunun üzerine N.D., darp raporu alarak Z.T. hakkında şikayetçi oldu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, ev sahibi Z.T. hakkında "basit yaralama" suçundan dava açtı.
Anadolu 46'ıncı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Z.T. ile müşteki N.D. katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Z.T., müşteki N.D.'nin kocası İ.T. ile ilişkisi olduğunu öne sürerek, "Üstelik N.D.'yi aynı binada benim dairemin karşısına oturttu. N.D. sürekli beni tahrik etmektedir. Evimden dışarı çıkmamı bile engellemektedir. Olay günü ben evimde işlerimi yaparken N.D. elinde bıçakla bana doğru geldi ve 'Sen ne yapıyorsun orada?' dedi. Ben de elindeki bıçağı görünce bana saldıracağından korktum, saksıyı kafasına fırlattım" dedi.
"Bana iftira attı"
Müşteki N.D. ise beyanında, "Ben ev arıyordum. Z.T.'nin eşi İ.T. bana kendi evini kiraladı. Aylık 800 lira kira ödüyorum. Kesinlikle İ.T.'nin dini nikahlı karısı değilim. Benim bildiğim kadarıyla 3-4 yıldır boşanma davaları devam ediyor. Sanık bunu boşanma davasında delil olarak kullanmak için bana iftira atmıştır. Kaldı ki böyle bir şey gerçek olsa bu beni darp etmesini gerektirmez. Ben hala aynı binada oturuyorum. Sanığın şerrinden korktuğum için oğlumu bile kendi evime alamıyorum" diye konuştu.
Olay günü eve yeni taşındığını söyleyen N.D., "Kolilerimi açıyordum. Sanık kapımın önüne geldi, bana hakaret ve küfürler etti. Ben de dış kapıya çıktım, sanık elindeki dolu saksıyı kafama fırlattı. Sonrasında bir ayakkabıyı da göğsüme attı. Ben 10 gün çalışamadım, ücret alamadım. Zararım sanık tarafından karşılanmamıştır" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın N.D.'ye attığı saksıyı silahtan sayarak sanık Z.T.'yi "silahla basit yaralama" suçundan 180 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme, sanığın günlüğü 20 liradan olmak üzere 90 gün toplam bin 800 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı ertelemedi. - İSTANBUL
Ataşehir