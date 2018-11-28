Mahkeme "Kuma ile Yaşamak Evli Kadına En Büyük Eziyettir" Dedi

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:30



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:30

Erzurum'da 4. kattaki evinden düşerek ölen eşine eziyet ettiği ve aynı evde bir başka kadın ile evlilik dışı ilişki yaşadığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapse çarptırılan Kamil Barçın'ın yargılandığı davanın gerekçeli kararında, sanığın ölen eşini bir başka kadın ile yaşamaya zorlamasının ona yapılabilecek en büyük eziyet olduğu bildirildi.Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan 9 sayfalık gerekçeli kararda, Kamil ve Netice Barçın çiftinin 2001'de evlendiği ve iki çocuklarının olduğu hatırlatıldı.Kamil Barçın'ın olaydan bir yıl önce Esengül Nikbay ile tanıştığı ve evlilik dışı ilişki yaşamaya başladığı ve Netice Barçın'ın bu ilişkiyi öğrendiği aktarılan kararda, şu bilgiler paylaşıldı:"Netice Barçın'ın intiharından 2 ay önce de sanığın gayri resmi nikahlı birlikte yaşadığı Nikbay'ı, vefat eden Netice Barçın'la yaşadığı eve getirip intihar olayının gerçekleştiği tarihe kadar aynı evde yaşadıkları, hiçbir kadının kabul edemeyeceği gibi Netice'nin de bu olayı kabullenmek istemediği ancak eşinin kendisine karşı eziyet oluşturacak darp, tehdit ve benzeri davranışlar nedeniyle birlikte yaşamaya katlanmak zorunda kaldığı ve bu sürece son verip evden ayrılmak istediği zaman ise sanık tarafından engellendiği sabittir.""İkinci bir kadınla yaşamak kadınlık onurunu zedeler"Mahkeme gerekçeli kararında, sanık Barçın'ın eşi Netice'yi ailesiyle görüştürmediği anlatılarak, şöyle devam edildi:"Netice Barçın'ın da ailesiyle gizli görüşmek zorunda kalıp yaşadığı eziyeti ve sıkıntıyı anlattığı, bu yönüyle Netice'nin ikinci bir kadınla evde yaşamaya zorlanmasından olay tarihine kadar içinde bulunduğu psikolojik durum kadınlık onurunun zedelenmesi sonucu yaşama sevincini kaybettiği ve deyim yerindeyse ölümü bir kurtuluş olarak görmeye başladığı ve olay günü sanıkla aralarında yaşanan tartışmanın ve kavganın daha sonrasında evden ayrılmak istemesine rağmen sanık tarafından zorla kollarından tutularak tekrar eve götürülüp darbedilmesi olayının bardağı taşıran son damla olduğu ve sanığın neden olduğu bu zincirlemeli olaylar sonucunda Netice'nin son çare olarak ölümü seçip camdan atlayarak intihar ettiği vicdani kanaat ile sabittir.""Kuma ile yaşamak evli kadına en büyük eziyet"Sanık Barçın'a "eziyet etme" suçundan ceza verildiği aktarılan kararda, "Sanığın, yaşanılan süreçte eşini evli bir kadın için en büyük eziyet olan başka bir kadınla yaşamaya zorladığı ve eşine kötü muamelede bulunduğu belirlenmiştir. Bu nedenle Yargıtayın bozma ilamındaki gerekçeler de göz önüne alınarak sanığın eziyet suçu sabit görüldüğünden takdiren alt sınır üstünden cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.Kararda, sanık hakkında ilk yargılamada "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan beraat kararı verildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:"Yargıtay bozma ilamında da belirtildiği üzere sanığın, eşi Netice Barçın'ı evi terk etmek amacıyla evden ayrılırken binanın apartman merdiven boşluğunda yakalayıp zorla eve götürüp darbettiği, bu yönüyle evden ayrılma özgürlüğünün başka bir deyimle hürriyetinden yoksun bırakma eylemini gerçekleştirip üzerine atılı bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işlediği kabul olunmuştur. Bu olayın yaşanmaması halinde belki intihar olayı gerçekleşmeyecekti. Bu nedenle olayın vahameti ve herkes için yürek acıtıcı bir sonuç doğurması göz önüne alınarak cezanın tayininde alt sınırdan uzaklaşılarak sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir."Davanın geçmişiErzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 Aralık 2014'teki karar duruşmasında eşi Netice Barçın'a eziyet edip ölümüne sebep olduğu ileri sürülen Kamil Barçın'ı "eziyet etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırmış, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan ise beraatine karar vermişti. Mahkeme ayrıca, Netice Barçın'ın kuması Esengül Nikbay'ın "basit kasten yaralama" suçundan beraatine hükmetmişti.Kararı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Kamil Barçın'a "eziyet etme" suçundan verilen cezanın artırılması ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını esastan bozmuştu. Yüksek mahkeme, Nikbay hakkındaki kararı ise onamıştı.Yerel mahkeme, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargıladığı Kamil Barçın'a 9 Kasım'daki karar duruşmasında, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6 yıl 8 ay ve "eziyet etme" suçundan ise 5 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.Mahkeme, tutuksuz sanık Barçın hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde 3 Haziran 2012'de Netice Barçın, 4'üncü kattan düşerek ölmüş, olay anında evde bulunan eşi Kamil Barçın ile kuma Esengül Nikbay gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.