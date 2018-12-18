Mahkeme Tutanağındaki 'Ölü' İbaresi Şaşkına Çevirdi

Kaynak: İHA

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan Azam Kara isimli bir vatandaş, hissedarı olduğu tarlayla ilgili görülen ortaklığın giderilmesi davasında mahkemeden annesine gelen tebligatta 'ölü' olduğunun belirtildiğini görünce neye uğradığını şaşırsa da daha sonra mahkemenin isim benzerliğinden kendisinden 1 ay önce hayatını kaybeden bir şahısla karıştırıldığını öğrendi.Esnaflık yapan Azam Kara, hissedarı olduğu tarlayla ilgili açılan davada mahkemenin gönderdiği tebligatla neye uğradığını şaşırdı. Sivrihisar Sulh Hukuk Mahkemesi'nden ortaklığın giderilmesi davasıyla ilgili gönderilen tensip tutanağı Azam Kara'nın adresine gelmedi. Üç kardeşi ve annesine giden tutanakta kendisinin ölü olduğunun belirtildiğini gören Azam Kara, hayatta olmasına rağmen ölü olduğunun yazılması karşısında şaşkına döndü.Tutanakta, ölü olduğu belirtilen Kara ile ilgili olarak, "Dava dilekçesinde davalılardan Azam Kara'nın vefat etmiş olduğu, nüfus kayıt örneklerinden anlaşılmış olduğundan bu şahsa ait veraset ilamını dosyaya ibraz etmek üzere davacı vekiline dava açması için yetki ve süre verilmesine, davacı vekili tarafından dahili dava dilekçesi verildiği takdirde dahili davalılara dahili dava dilekçesinin tebliğ edilmesine" diye belirtildi."Annemin evine gidip kağıdı aldığımda şok oldum, kağıtta benim öldüğüm belirtiliyordu"Azam Kara ise, yaşanan olay hakkında, "Ortaklığın giderilmesi davası için Sivrihisar Sulh Mahkemesi tarafından tebligat bekliyorduk. Ben dahil toplam 5 kişiye bu tebligatın gitmesi gerekiyordu. Ancak annem ve 3 kardeşimin adresine mahkeme tebligatı giderken benim adresime gelmedi. Daha sonra annemle konuştuğumda, benim adımın geçtiği bir kağıt daha geldiğini söyledi. Ardından annemin evine gidip kağıdı aldığımda şok oldum. Kağıtta benim öldüğümü belirten yazı yazıyordu. Hemen avukatımın yanına gidip durumu anlattım. Avukatım, bir karışıklık olduğunu söyleyerek mahkemenin bu durumu düzelteceğini söyledi. Bir süre sonra olayın isim benzerliğinden kaynaklandığını öğrendik. Tebligatta yaklaşık bir ay önce hayatını kaybeden ve benimle aynı ismi taşıyan bir kişinin kimlik numarası yazıyordu. Fakat adres benim ev adresimdi. Böyle bir karışıklık oldu. Ölü olarak sadece mahkeme tebligatında gösterilmişim sosyal yaşantımda hiçbir zorluk yaşamadım. Hastane, banka ve benzeri işlerimi yine hallediyorum. En kısa zamanda bu karışıklığın düzeltileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR