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Mahkemede gözyaşı döken şahıs tahliye edildi

Kayseri'de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan şahıs, gözyaşı dökerek "Pişmanım dediği" mahkemece tahliye edildi.

09.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:42Mahkemede gözyaşı döken şahıs tahliye edildi

'de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan şahıs, gözyaşı dökerek "Pişmanım dediği" mahkemece tahliye edildi.


Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yakalanan ve polisi görünce elindeki poşeti otomobilin altına saklamaya çalışan S.M.A. (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün ilk kez hakim karşısında çıkan S.M.A., mahkemede kendini savundu. Uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, sadece içici olduğunu söyleyen S.M.A., "Olay günü kullandığım maddeyi alınca bayıldım. Gözümü hastanede açtım. Bunu kullandığım için çok pişmanım. O günde H. isminde birinden uyuşturucu madde aldım. Esrar istedim ama verdiği maddeyi kullanınca kötülendim. Uyuşturucunun bir kısmını kullandıktan sonra geri kalanını ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.


Ayrıca, mahkemede olay günü S.M.A.'yı gözaltına alan polislerde dinlendi"


"Gözyaşları içerisinde son sözünü söyledi"


Mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine gözyaşlarını tutamayan S.M.A., "Ben bir daha içmeyeceğim. Şerefim, namusum üzerine söz veriyorum. Çoluğum çocuğum perişan oldu. Çok pişmanım" diyerek tahliyesini istedi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda S.M.A.'ya 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti. - KAYSERİ


Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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