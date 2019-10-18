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MAHKEMEDEN BOOKİNG.COM KARARI (1)

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı.

18.10.2019 10:47MAHKEMEDEN BOOKİNG.COM KARARI (1)

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, booking.com'un haksız oluşturduğunu belirtti. Davalı booking.com sözleşmelerdeki aykırılıkları giderirse ve 500 bin TL teminat öderse ve "en iyi fiyat" ibaresini kaldırırsa booking.com faaliyetine devam edecek.


- İstanbul

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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