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Mahkemeden çocuğunu icrayla gören babaya "görüntülü konuşma" izni

Konya'da, boşanma aşamasındaki eşinin kendisine göstermediği oğlunu ancak icra yoluyla görebildiğini ileri süren babanın Kovid-19 sürecinde görüntülü konuşma talebi yerinde bulundu.

20.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:25
Konya 'da, boşanma aşamasındaki eşinin kendisine göstermediği oğlunu ancak icra yoluyla görebildiğini ileri süren babanın Kovid-19 sürecinde görüntülü konuşma talebi yerinde bulundu.
İstanbul'da 2016 yılında evlenen Temur çiftinin, bir sene sonra erkek çocukları dünyaya geldi. Evliliklerinde zaman zaman sorunlar yaşayan çift, geçen süreçte kadının eşinin ailesinin yaşadığı Konya'ya taşındı.
Bir otelde çalışan Barış Temur'a eşi 2018 yılında boşanma davası açtı.
Konya 3. Aile Mahkemesinde görülen davada hakim, tarafların boşanmalarına, velayetin anneye bırakılmasına ve babanın çocuğu ile "her ayın 1. ve 3. salı günleri saat 10.00'dan 17.00'ye kadar, dini bayramların da ikinci günü saat 10.00'dan 17.00'ye kadar kişisel ilişki kurmasına" karar verdi.
Temur, mahkemenin verdiği kararı istinafa taşıdı.
Bu süreçte baba Temur, rıza ile kendisine gösterilmeyen oğlunu ancak icra vasıtasıyla görmeye başladı.
Çocuğunu belirlenen günlerde pedagog, icra memuru ve polis ile eşinin adresine giderek teslim alan Temur, salgın yüzünden uygulanan 20 yaş altı kısıtlaması ve icra müdürlükleri işlemlerinin geçici süre durdurulması sebebiyle oğlunu görme imkanı bulamadı.
Baba Temur, bunun üzerine dosyanın inceleme için bulunduğu istinaf mahkemesinden oğlu ile salı ve cumartesi günleri birer saat telefon uygulamaları üzerinden görüntülü görüşme sağlanmasını talep etti.
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi Temur'un başvurusunu uygun buldu.
Dairenin kararında, "Davalının talebinin kabulü ile 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılıncaya kadar geçerli olmak üzere tarafların 2017 doğumlu müşterek çocuğu ile davalı babası Barış Temur arasında her salı ve cumartesi günü saat 19.30 ve 20.30 saatleri arasında telefon uygulamaları üzerinden görüntülü görüşme yapılmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.
"Çocuğum için Konya'dan ayrılmadım"
Temur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu ile salgın sürecinde görüntülü konuşma ile görüşebileceği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Mahkemenin kararına çok sevindiğini dile getiren Temur, "Anne baba olanlar, hasret çekenler çok iyi bilir. Evladımın gülüşünü bu süreçte görebileceğim. Bu kararı uygulamazlarsa velayeti kötüye kullanmış olacaklar. Çocuğum için Konya'dan ayrılmadım. Öğrenci yurdunda misafir olarak kalıyorum." ifadelerini kullandı. Mahkemeden çocuğunu icrayla gören babaya ’görüntülü konuşma’ izni

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel
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