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MAHKEMEDEN EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇI TEKNESİ KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAEminönü'nde balık ekmek satan teknelerin tahliyesinin durdurulmasına ilişkin açılan davalarda yeni bir gelişme yaşandı.

17.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:44MAHKEMEDEN EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇI TEKNESİ KARARI

Haber: Özden ATİK/ , DHA

'nde balık ekmek satan teknelerin tahliyesinin durdurulmasına ilişkin açılan davalarda yeni bir gelişme yaşandı. Balık ekmek satışı yapan bir esnafın, kira kontratının son bulması üzerine bulunduğu alanı tahliye etmesini isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aleyhine "yürütmenin durdurulması" için aldırdığı ihtiyati tedbir kararı, teminatsız olarak kaldırıldı.

3 nolu balıkçı teknesi, kira sözleşmesine ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yeni bir dava açarak tahliyenin durdurulmasına dair ihtiyati tedbir kararı aldırmıştı. İBB avukatları, mahkemenin bu kararına itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme, bugün ara bir celse açtı. Duruşmaya davacı avukatı Berfin Gündüz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı (İBB) temsilen avukat Gülşen Akın katıldı. Duruşmada, davacı avukatı Berfin Gündüz, ihtiyati tedbir kararının devamına ilişkin taleplerinin devam ettiğini belirtti. İBB avukatı Akın da, "Sunduğumuz bilgi ve belgeler neticesinde idarenin tasarruf hakkını kısıtlayacak şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemez. Öncelikle teminatsız tedbir kararının kaldırılmasına, yerinde görülmezse Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 395. maddesi uyarınca teminatla ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

TEDBİR KARARI KALDIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, davalı İBB avukatının itirazının kabul ederek ihtiyati tedbir kararının teminatsız şekilde kaldırılmasına karar verdi.

İBB'YE KARŞI AYRI AYRI DAVALAR AÇMIŞLARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü'ndeki balıkçıların 1 Kasım'da tekneleri boşaltmasına karar vermişti. İBB'nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB'ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı. İdare Mahkemesi önce yürütmeyi durdurma kararı vermiş daha sonra ise, İBB'nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırarak 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davaları reddetmişti. Mahkemenin bu kararının ardından, 3 nolu balıkçı teknesinin tahliye edilme işlemlerine başlanabileceği öğrenildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Eminönü, Güncel

Kaynak: DHA

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