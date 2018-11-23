Mahkemeden Kazazede İşçiye "Geçici Ödeme" Kararı

ÖMER SÜT - İzmir
2. İş Mahkemesi, fabrikada meydana gelen iş kazasında parmakları kopan Suriyeli işçiye yargılama sonuçlanmadan 20 bin liralık "geçici ödeme" yapılmasına karar verdi.
İzmir'in Torbalı
ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında 28 Aralık
2016'da meydana gelen iş kazasında elini makinaya kaptıran ve iki parmağını kaybeden Suriye uyruklu A.H, avukatı Volkan Çakır
aracılığıyla İzmir nöbetçi İş Mahkemesine başvurdu.
Avukat Çakır, dilekçesinde olayın ardından Suriyeli fabrika sahibinin, iş yerindeki Suriyelilerin işine son verdiğini, müvekkiline de hastane masrafları dışında herhangi bir yardımda bulunmadığını belirtti.
Müvekkilinin, işverenin kendisiyle ilgilenmemesi üzerine fabrika yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Çakır, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
"İşveren, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yeterli önlemleri almayarak müvekkili ve diğer işçilerin can güvenliğini tehlikeye atmıştır. Müvekkilin yaşadığı bu kaza sonucunda vücut ve beden bütünlüğü bozularak sakat kalmıştır. Müvekkil, beden gücü gerektiren işlerde çalıştığı için bundan sonraki hayatında artık iş bulması imkansız hale gelmiştir. Esasen halihazırda da müvekkil kendisine zorunlu olarak fizik tedavi görmesi gerektiği bildirilmesine rağmen maddi imkansızlıklardan tedavisini yapamadığı gibi geçimini de sağlayamamaktadır.
Kazadan sonra müvekkil, davalı işveren tarafından sağlanan kiralık evden de çıkartılmıştır. Müvekkil, geçici olarak kendisi gibi Suriyeli arkadaşlarının yanına sığınmış ve onların yardımıyla hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır."
Dava sonuçlanmadan geçici ödeme kararı
Avukat Çakır, mahkemeden, 10 bin lirası maddi, 50 bin lirası manevi olmak üzere 60 bin liralık tazminat talebinde bulundu, müvekkillinin fizik tedavisinin yapılabilmesi ve geçimini sağlayabilmesi için geçici ödeme yapılmasını da istedi.
Davanın görüldüğü İzmir 2. İş Mahkemesi, A.H'nin "geçici ödeme" talebini kabul etti.
Mahkeme, ara kararında "Sosyal ve ekonomik durumu nazara alınan davacının SGK
'sinin bulunmadığı ve bu yönde de kendisine ödeme yapılmadığı, mahkememizce yapılan araştırmada şahsın hiçbir gelirinin olmadığı ve kendisine de amcasının oğlunun baktığı anlaşılmaktadır. Borçlar Kanunu'nun 76. maddesi gereğince ileride neticeye göre gerekirse iade alınmak veya mahsup edilmek koşulu ile 20 bin lira tazminatın davalı şirketten alınarak A.H'ye verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.