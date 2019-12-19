Mahkemeden kent konseyi kararı: çağrıyı belediye başkanı yapar!

Başkan Hayri Türkyılmaz, "Bir kez daha doğru kazandı. Yasal olarak seçilmiş kent konseyi, meclis ve çalışma grupları faaliyetlerine devam edecektir" dedi.

Mudanya Belediyesi, Mudanya Kent Konseyi'nde geçmiş dönem yönetiminde sürdürülen yetki gaspında son sözü yargı söyledi. Mudanya Kent Konseyi'nin geçmiş dönem başkanı Soyer Kazancı, konsey seçimlerinde çağrının belediye başkanı değil, kent konseyi başkanı tarafından yapılması gerektiğini savunarak açtığı davada haksız bulundu. Bursa 2. İdare Mahkemesi, seçim çağrısının belediye başkanınca yapılacağına, bunun seçimlerin erkene alınması durumunda da geçerli olduğuna, belediye başkanının bu çağrıyı Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarını ilan etmesinden itibaren 3 ay içerisinde bizzat ve görevlendireceği biri vasıtasıyla yapabileceğine karar verdi. Seçimlerden sonra belediye başkanlığının yeni Kent Konseyi'nin oluşumu ve çalışmaları yönünde alınan kararın hukuka aykırı olmadığını belirten mahkeme heyeti, davayı reddetti. Kararı değerlendiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Herkes yetkisini, görevini bilecek. Burası en önemli kararların alınacağı çok önemli bir kurum. Genel kurulu toplama yetkisi de yasalarla belediye başkanına verilmiş. Yasal olarak seçilmiş kent konseyi, meclis ve çalışma grupları faaliyetlerine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

YETKİ GASPINDA BULUNMUŞTU

Kent Konseyi'nin geçmiş dönem başkanı Soyer Kazancı Kent Konseyi binasını ve görevi Haziran ayındaki genel kurulda Başkan seçilen Cumhur Aksan'a devretmezken, yetki gaspında bulunmuştu.Önceki dönem konsey başkanı Soyer Kazancı görev süresinin 31 Mart tarihinde bitmiş olmasına rağmen 19 Haziran'da mevzuata aykırı seçim yapmıştı. Mahalli idareler genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kent Konseyi Yönetmeliği 5. Maddesi gereğince Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçiminin yapılacağı genel kurul, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın çağrısı ile 25 Haziran tarihinde toplanmıştı.

Kamu malı niteliğindeki belediye hizmet binasını boşaltmayarak, konseye ait tüm evrakları ve demirbaşları teslim etmeyen Soyer Kazancı hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve dava açılmıştı. Soyer Kazancı ise Bursa 2. İdare Mahkemesi'ne başvurarak, devir teslim işleminin iptalini istemişti. Yürütmenin durdurulması talebine ret kararı veren mahkeme, Mudanya Belediye Başkanlığı'nın işlemlerini hukuka aykırı bulmayarak haklılığını onayladı. Mudanya Belediyesi, konsey binasının teslimini yapmayan geçmiş dönem yönetiminden Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin kararına istinaden teslim aldı.