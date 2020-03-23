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Mahkemeden sanığa "meslek edinme" ve "alkollü mekana girmeme" cezası

Diyarbakır'da ruhsatsız tabanca bulunduran tutuksuz sanık M.A'ya 10 ay 25 gün hapisin yanı sıra 2 yıl boyunca eğitim kurumunda çalışma ile 10 ay alkollü eğlence mekanlarına girmeme cezası verildi.

23.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:12
Mahkemeden sanığa
Diyarbakır 'da ruhsatsız tabanca bulunduran tutuksuz sanık M.A'ya 10 ay 25 gün hapisin yanı sıra 2 yıl boyunca eğitim kurumunda çalışma ile 10 ay alkollü eğlence mekanlarına girmeme cezası verildi.
Yaklaşık 2 yıl önce uygulama noktasında güvenlik güçlerince yapılan kontrolde, 21 yaşındaki M.A'nın kullandığı otomobilde ruhsatsız tabanca ile sürücü koltuğunun paspasının altına gizlenmiş 9 mermi ele geçirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık M.A hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurmak" suçundan hazırlanan iddianame 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Sanık M.A. savunmasında, tabancanın bir arkadaşı tarafından kendisine hediye edildiğini belirterek, kendisine ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
Mahkeme, M.A'nın 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve daha önce sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinden yasal nedenlerle bu maddenin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.
Cezada indirime gidildi
Öte yandan, mahkeme, sanığın pişmanlığı, bir daha suç işlemeyeceğine ilişkin mahkemede olumlu kanaat oluşması dolayısıyla 2 yıl süre ile meslek veya sanat edinmek için eğitim kurumunda çalışması, 10 ay da alkollü eğlence mekanlarına gitmekten yasaklama tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Mahkeme hazırladığı gerekçeli kararında silahın ele geçirilme şekli ve sanığın samimi ikrarları da gözetilerek verilen cezada alt sınırdan uzaklaşılmadığı, sanığın pişmanlığı ve verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezada indirime gidildiği belirtildi.
Kararda, suçun işleniş şekli, sanığın sosyal ekonomik durumu, ailesine bakmakla yükümlü olması ve topluma kazandırılmasıyla cezanın ıslahı amacının gözetildiği vurgulandı.
Sanık hakkında verilen hapis cezasının TCK 50. maddesi doğrultusunda bir daha suç işlemeyeceğine ilişkin mahkemede olumlu kanaat oluşturduğu kaydedilen kararda, "Sanığa meslek ve sanat edinmesini sağlamak amacıyla eğitim kurumuna devam etmesi, topluma kazandırılması amacıyla verilen kısa süreli hapis cezası süresince alkollü içki satışı yapan iş yerlerine ve eğlence mekanlarına gitmekten yasaklama yönünde seçenek yaptırıma çevrilmesine karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Diyarbakır, Güncel

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