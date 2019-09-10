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Mahkemeler kocası tarafından bıçaklanan öğretmenin görev yerini değiştirmedi; AYM "hak ihlali" dedi

Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel mahkemeler; kocası tarafından darp edilen, bıçaklanan ve tehdit edilen öğretmenin can güvenliği sebebiyle yaptığı görev yerinin değiştirilmesi talebini reddetti. Anayasa Mahkemesi ise ihlal bularak yeniden yargılama ve tazminata hükmetti.

10.09.2019 08:15 Mahkemeler kocası tarafından bıçaklanan öğretmenin görev yerini değiştirmedi; AYM
Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel mahkemeler; kocası tarafından darp edilen, bıçaklanan ve tehdit edilen öğretmenin can güvenliği sebebiyle görev yerinin değiştirilmesi için yaptığı başvuruları reddetti. Anayasa Mahkemesi (AYM) ise "kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine" hükmederek ihlalin kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına ve 10 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

İzmir'de öğretmen K.Ş.'nin yaşadıkları Türkiye'de kadınların erkek şiddetine karşı ne kadar korumasız durumda olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.
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Anayasa Mahkemesi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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