28 Kasım 2018, 14:25
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Mahkemenin Kararıyla Birlikte Fatih Terim, TFF'den 2,5 Milyon TL Az Tazminat Alacak

İş mahkemesi, erken fesih nedeniyle TFF'nin Fatih Terim'e 7,7 milyon TL tazminat ödemesine karar vermişti. Üst mahkeme, "hakkaniyet" indirimi yaparak bu rakamı 5,2 milyon TL'ye indirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul 17. İş Mahkemesi'nin davalı TFF'nin davacı Fatih Terim'e 9 milyon 324 liranın erken fesih bedeli olarak ödenmesine hükmetmesinin ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, mahkemenin verdiği karara itiraz etmişti.

7,7 MİLYON TL YERİNE 5,2 MİLYON TL ALACAK

Üst mahkemede görülen dava sonrasında TFF'nin itirazı ve İş Mahkemesi'nin verdiği karar incelendi ve "hakkaniyet" indirimi yapılarak; Fatih Terim'in TFF'den sadece 5 milyon 250 bin TL almasına karar verdi ve İş Mahkemesi'nin ilk kararına göre ödenmesi gereken 7.7 milyon TL'yi iptal etti. Hem Fatih Terim tarafı hem de TFF tarafı, verilen kararı iki hafta içerisinde Yargıtay'a taşıyabilecek.

(Sporx)

Fatih Terim,Türkiye Futbol Federasyonu
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:25



YORUMLAR (65)
ADANA: Cok hayırsever miş, bu kadar parayı mezara gotürecek galiba, hiç almaması gerekiyordu
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ABBAS: lucescuya versinler
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ORHAN: damatlar yaşadı seve seve yerler artık. . .
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UA GS: KİM NE DERSE DESİN FATİH TERİM TÜRKİYE YE GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ TEKNİK ADAMDIR. . .
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MEHMET GUNES: o bile cok boyle bir kisiye
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