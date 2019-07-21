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Mahkum yakınları af istedi

İZMİT'te, bir araya gelen mahkum yakınları, adli suçlular için af istedi.

21.07.2019 16:37 Mahkum yakınları af istedi
İZMİT'te, bir araya gelen mahkum yakınları, adli suçlular için af istedi.
Mahkum yakınları, bugün İzmit Sabri Yalım Parkı'nda bir araya gelip, basın açıklaması gerçekleştirdi. Adli mahkum yakınları, 'af' yazılı pankart açarak, 'Eşimi istiyorum', 'Oğlumu istiyorum' yazılı dövizler taşıdı. Çevre illerden de katılımın olduğu basın açıklamasında, mahkum yakınları tek tek taleplerini paylaştı. Mahkum yakınları sık sık, "Mahkuma verilen sözler tutulsun" sloganı attı. Mahkum yakınları yaptıkları konuşmalarda, "Halka gerçek zarar veren teröristler, çocuk istismar edenler için değil, adli suçlular için af istiyoruz. Bize söz veren milletvekilleri sözlerini tutsun" dedi.


Kaynak: DHA
Yalım, İzmit, Güncel

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