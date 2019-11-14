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Mahkum yakınlarından 'af yasası' talebi

ADANA'da mahkum yakınları, 'af yasası'nın çıkarılmasını istedi.

14.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:44Mahkum yakınlarından 'af yasası' talebi

ADANA'da mahkum yakınları, 'af yasası'nın çıkarılmasını istedi.

Merkez ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bir araya gelen mahkum yakınları, cezaevinde olan yakınları için af yasasının çıkarılmasını istedi. Basına açıklama yapan Mahkum Yakınları Derneği Kadın Kolları Başkanı Figen Akkaş, mahkumların hatalarının affedilmesini istediklerini kaydederek, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin yasa teklifinde de belirttiği gibi terör ve cinsel istismar ve özellikle de pedofili suçlarını kapsam dışı bırakarak artık bir gereklilik haline gelen ceza indirimi yasası ile kader mahkumlarının ve yakınlarının yüzünü güldürmek, delet büyüklerinin elinde. Lütfen artık devlet, büyüklüğünü göstersin" dedi.



Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

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