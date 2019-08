Mahkumlar hem meslek öğreniyor hem de üretime katkı sağlıyor

NİĞDE - Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumlar, bir taraftan cezalarını çekerken, hayvancılıktan mobilyaya, tarımdan et ve süt işleme tesisine kadar 28 iş kolunda meslek sahibi olup üretime de katkı sağlıyor. 28 iş kolunda mahkumların meslek edinen mahkumlar son olarak da et işleme tesisinde sucuk, kavurma, köfte ve et döner ürünleri yapıyor. Yapılan ürünler farklı illerdeki cezaevlerine gönderilirken cezaevine ait markette de satışı yapılıyor. Günlük 3 ton et işleniyor Açık Ceza İnfaz Kurumu Gıda Mühendisi Ahmet Akın, "Et kombinesinde hijyenik koşullarda ve teknolojik ekipmanlarla kesilen etlerimiz et işleme tesisimize getiriliyor. Mevcut şartlarda sucuk, kavurma, döner ve köfte üretiyoruz. İşletmemiz günlük kapasitesi 3 tondur. Etlerin ağırlıklı olarak kavurma işlendiği bunun haricinde sucuk, köfte ve döner ürünleri yapıyoruz. 2017 yılında sadece kavurma ve köfte ile başladık ve diğer ürünleri ekledik. Sucuk kavurma evi olarak Sucuk kavurmada bir patent başvurusunda bulunduk. Yurt genelinde tutuklu ve hükümlülerin tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için tasarladık ve yakında piyasaya süreceğiz. Ürettiğimiz ürünlerimiz ISO 2020 ve helal sertifikalarına sahibiz. Kurumumuzda bulunan kalite kontrol birimimizin onayıyla sevkiyatımız yapılmaktadır. Kurum olarak farklı cezaevleri kamu kurum ve kuruluşlara bu ürünlere olan taleplerini karşılamaktayız" dedi

Kaynak: İHA