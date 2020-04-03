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Mahkumlardan Kovid-19'la mücadeleye "tulum ve önlük" desteği

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunan mahkumlar, cezaevinde kurulan atölyede tulum ve önlük üreterek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede oluşan talepleri karşılamaya çalışıyor.

03.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:55
Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunan mahkumlar, cezaevinde kurulan atölyede tulum ve önlük üreterek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede oluşan talepleri karşılamaya çalışıyor.
Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Naci Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde tutuklu ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla oluşturulan işyurdu atölye ve tesislerinde mesleki eğitim verildiğini aktardı.
Turan, tutuklu ve hükümlülere mesleki bilgi ve becerinin yanında vatan, millet sevgisi, çevre bilinci ve hijyen konularında da eğitim verildiğini söyledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün bilgisi dahilinde Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 800 metrekare kapalı alanda bulunan tekstil atölyesinde sıvı geçirmez tulum ve tek kullanımlık önlük üretildiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:
"Ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüsle mücadele seferberliğinde yoğun olarak ihtiyaç duyulan, piyasaya arzı düşük ve talebi yüksek olan ürünleri üretiyoruz. Sıvı geçirmez tulum ile tek kullanımlık önlüğü piyasaya oranla daha düşük maliyetle kamu hastanelerine ve kamu kurum kuruluşlarına teslim ederek hem salgınla mücadeleye hem de milli ekonomiye katkı sağlamayı hedeflemekteyiz."
Turan, ilk etapta 60 hükümlünün istihdam edildiği atölyede günlük 300 sıvı geçirmez tulum ve bin 500 tek kullanımlık önlük üretildiğini bildirerek "Daha fazla hükümlü istihdamı ile üretim miktarının artırılarak tıbbi tekstil alanında taleplerin yerli ve milli imkanlarla karşılanması yönünde çaba harcanmaktadır." dedi.
Naci Turan, koronavirüs ile mücadele seferberliğinde Adalet Bakanlığı ailesi olarak gerek personel gerekse hükümlüler ile birlikte üzerlerine düşen sorumluluğun bilinci içerisinde olduklarını vurgulayarak, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kaliteden ödün vermeksizin üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.
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Mahkumlardan Kovid-19’la mücadeleye ’tulum ve önlük’ desteği

Kaynak: AA

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