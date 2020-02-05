Mahmudiye'de atıl durumda olan sondaj kuyusu yenilendi

ESKİ kent merkezi ve kırsalda gerçekleştirdiği çalışmalar ile vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Son olarak Mahmudiye Türkmenmecidiye Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve atıl durumda bulunan sondaj kuyularının koruyucu binaları yıkılarak modern betonerme pompa istasyonu ile yenilendi. Mahallenin suyunun bu kuyulardan verildiğini ve eski haliyle dışarıdan gelecek her türlü müdahaleye açık olduğunu ifade eden Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi. Gündoğan "Mahmudiye ilçemiz tarihinde almadığı yatırımı şu son 4-5 yıllık dönemde almıştır. Hem alt yapı hem de üst yapı çalışmalarında Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde ilçemizin sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyoruz. Türkmenmecidiye Mahallemizde de bu kuyular güvenlik açısından tehlike yaratıyordu. Mahallenin suyunun buradan sağlanması ve atıl durumda olan bu koruyucu binanın dışarıdan gelecek müdahalelere açık olması mahalleliyi tedirgin ediyordu. ESKİ'ye müracaatımız ile sağ olsunlar kısa sürede bu talebimizi yerine getirdiler ve sondaj kuyularını modern betonerme bir yapı ile kapattılar. Ben Sayın Hocam Yılmaz Büyükerşen'e, ESKİ yetkililerine ve tüm çalışanlara ilçemize kattıkları tüm güzellikler, tüm hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.